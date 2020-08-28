Продлить программу льготной ипотеки под 6,5%: о чем еще попросил Рустам Минниханов Владимира Путина

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Фото: kremlin.ru

Сегодня, 28 августа, президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Главной темой встречи стали грядущие праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования ТАССР.

При этом во время беседы Минниханов предложил Путину продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Он заметил, что своей просьбой выражает мнение регионов России. Глава Татарстана отметил, что подобное кредитование пользуется большой популярностью. В республике ей воспользовались уже 3,6 тысяч семей.

Другой просьбой Рустама Минниханова к Путину стало "объективное и справедливое распределение" денег в стране. На что глава государства, правда, заметил, что Татарстан не обижен финансовой поддержкой из федерального бюджета. Если глава республики считает иначе, то это можно обсудить позже.

После Путин поручил правительству Татарстана разобраться с теми предприятиями, которые сбрасывают неочищенные воды. Необходимые на это деньги он обещал выделить.

Минниханов тут же заметил, что в республике уже созданы соответствующие структуры, которые сейчас борются с выбросом сточных вод. По его словам, качество воды в Татарстане должна быть на высшем уровне.

В свою очередь поздравляя Татарстан со 100-летием со дня образования ТАССР Владимир Путин отметил, что регион лидируют по многим показателям. В частности - по росту внутреннего регионального продукта (ВРП) и наблюдается естественный прирост населения, который говорит о действенных мерах, принимаемых для поддержания уровня жизни людей.