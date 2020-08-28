Коронавирус в Чувашии, последние новости на 28 августа 2020 года: 1 сентября линейки пройдут только для первоклассников

Торжества при этом должны пройти только на улице Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По последней информации федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии зафиксировано 32 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии такой диагноз в регионе врачи поставили 7 651 человеку. Из них 6 313 смогли победить болезнь, в 68 случаях все закончилось смертью пациентов.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В ходе прямой линии руководитель Роспотребнадзора Чувашии Вера Головач заявила о том, что на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса обсудят переход республики на третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, сообщает ИА REGNUM.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Тем временем, в регионе определились со школьными линейками 1 сентября 2020 года. Торжества в честь Дня знаний состоятся. Но пройдут они только для первоклассников и только на улице. Об этом во время «горячей линии» по теме организации образовательного процесса в новом учебном году сообщила зампред Кабмина Чувашии Алла Салаева.

Также она сообщила, что в новом учебном году переукомплектованные школы будут работать только в одну смену. Если их число увеличить, то просто может не хватить учителей. Так, что для снижения контактов между детьми будет выстраиваться разное расписание. Например, у одних классов учеба начинают учебу в 8.00, а у остальных с последующим «опозданием» на 20 минут. Тем не менее сделать две смены – во власти директоров школ, которые на месте отвечают за логистику. Так, в Чувашии 27% переукомплектованных школ собираются оставить одну смену.

ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ

На той же «горячей линии» был поднят вопрос и об измерении температуры у детей на входе в школу. Оказалось, что руководству образовательных учреждений во избежание проблем с законом лучше заранее договориться с родителями учеников и в той или иной форме получить разрешения на проведение данной процедуры.

Кстати, если у ребенка обнаружат высокую температуру, то его не отпустят домой. В каждой школе для таких детей должен быть оборудован специальный кабинет, где совместно с родителями и медиками будут решать что делать дальше.