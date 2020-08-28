Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 28 августа 2020 года: 1 сентября линейки пройдут только для первоклассников

Республика готовится прейти на третий этап снятия ограничений
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
КомментироватьОставить комментарий
Торжества при этом должны пройти только на улице

Торжества при этом должны пройти только на улице

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По последней информации федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии зафиксировано 32 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии такой диагноз в регионе врачи поставили 7 651 человеку. Из них 6 313 смогли победить болезнь, в 68 случаях все закончилось смертью пациентов.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В ходе прямой линии руководитель Роспотребнадзора Чувашии Вера Головач заявила о том, что на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса обсудят переход республики на третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, сообщает ИА REGNUM.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Тем временем, в регионе определились со школьными линейками 1 сентября 2020 года. Торжества в честь Дня знаний состоятся. Но пройдут они только для первоклассников и только на улице. Об этом во время «горячей линии» по теме организации образовательного процесса в новом учебном году сообщила зампред Кабмина Чувашии Алла Салаева.

Также она сообщила, что в новом учебном году переукомплектованные школы будут работать только в одну смену. Если их число увеличить, то просто может не хватить учителей. Так, что для снижения контактов между детьми будет выстраиваться разное расписание. Например, у одних классов учеба начинают учебу в 8.00, а у остальных с последующим «опозданием» на 20 минут. Тем не менее сделать две смены – во власти директоров школ, которые на месте отвечают за логистику. Так, в Чувашии 27% переукомплектованных школ собираются оставить одну смену.

ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ

На той же «горячей линии» был поднят вопрос и об измерении температуры у детей на входе в школу. Оказалось, что руководству образовательных учреждений во избежание проблем с законом лучше заранее договориться с родителями учеников и в той или иной форме получить разрешения на проведение данной процедуры.

Кстати, если у ребенка обнаружат высокую температуру, то его не отпустят домой. В каждой школе для таких детей должен быть оборудован специальный кабинет, где совместно с родителями и медиками будут решать что делать дальше.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Чувашии 2020: последние новости

Рекомендуемые