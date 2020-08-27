Коронавирус в Татарстане, последние новости на 27 августа 2020 года: учителей не будут проверят на инфекцию

Вместе с тем, все педагоги республики пройдут обязательную вакцинацию от гриппа. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на утро четверга, 27 августа, в Татарстане выявили 6 367 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 207 выздоровевших и 57 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет немного другие цифры - те же 5 207 выздоровевших, но 32 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ

Стало известно, что пандемия коронавируса не повлияла на число предпринимателей в Татарстане. Об этом журналистам накануне сообщил глава Минэкономики республики Мидхат Шагиахметов.

Он заметил, что реестр Федеральной налоговой службы по субъектам малого и среднего предпринимательства обновлялся в августе. Число бизнесменов осталось таким же, каким было в конце 2019 года и начале 2020-го.

ОБ УЧИТЕЛЯХ

В школах Татарстана совсем скоро закипит жизнь - дети вернутся за парты и возобновят привычный процесс обучения. Вот только учителей не будут тестировать на коронавирус. Об этом сообщила зам руководителя местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Она заметила отсутствие необходимости в этой процедуре.

Заметим, правда, что все педагоги пройдут обязательную вакцинацию от гриппа.