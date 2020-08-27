Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 27 августа 2020 года: заразились еще 80 человек

В области провели 216 175 тестов на COVID-19, обследовали 202 375 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 80 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 11 718 человека, 8 866 из которых уже выздоровели, а 91 - скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 155). Остальные из Димитровграда (1 116), Барышского района (438), Карсунского района (436), Инзенского района (429), Ульяновского района (328), Новомалыклинского района (268), Мелекесского района (254), Цильнинского района (252), Николаевского района (246), Чердаклинского района (224), Сенгилеевского района (185), Майнского района (175), Тереньгульского района (170), Новоульяновска (163), Новоспасского района (147), Вешкаймского района (141), Старомайнского района (133), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (71), Павловского района (57), Радищевского района (46) и Базаросызганского района (23).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 216 175 тестов на COVID-19, обследовали 202 375 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 705 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 27 524 человека.