Не для слабонервных: ТНТ презентует новый сериал “Игра на выживание”, который заставит стынуть кровь в жилах

Фото: ТНТ

Под одеждой все люди голые, писал некогда немецкий поэт Генрих Гейне. Многие, правда, до сих пор продолжают считать себя выше других или напротив - недостаточно хорошими. И лишь общая трагедия или, скажем, чрезвычайная ситуация показывает, что все люди в равной степени достойны счастья, веры, защиты или поддержки.

Когда, допустим, сантехник, бухгалтер, фотограф, боксер, помощница депутата, владелица ювелирного салона и известный актер оказываются в странном реалити-шоу, съемочную группу которого убивают, уже не важно у кого сколько денег и связей дома. Здесь они либо команда, либо очередные трупы.

Фото: ТНТ

В понедельник, 31 августа, ТНТ презентует новый приключенческий сериал “Игра на выживание”. Его режиссером выступил Карен Оганесян, среди работ которого мини-сериал “Пять невест” с Елизаветой Боярской и Данилой Козловским. Заранее заметим, что в отличие от его прошлых проектов этот - не для слабонервных.

16 человек с совершенно разными планами на жизнь и отношением к ней отправляются в тайгу, желая побороться за один миллион евро. Чтобы победить, нужно продержаться без привычной еды, личных вещей и вообще цивилизации как можно дольше, выполняя при этом непростые задания ведущего.

Вот только последний, вместе со всей съемочной группой, исчезает уже на второй день. Это правила игры? Участников пытаются запугать? Все ради привлечения зрителей? А может реалити-шоу превратилось в игру на выживание?

Фото: ТНТ

В перерывах между раздумьями о том, что происходит, некогда участники проекта, а сейчас просто брошенные глубоко в лесу люди будут принимать друг друга, осознавать важность поддержки, учиться терпению и понимать, насколько они не ценили жизнь раньше. Если изначально они приехали сюда за купюрами, то сейчас им нужно лишь одно - возможность вернуться к близким, которая оказалась дороже любых денег.

Большинство актеров сериала еще не успели запомниться другими своими ролями или надоесть зрителям. Поэтому от сюжета “Игры на выживание” не отвлекают воспоминания от просмотра других картин. Сюжет цепляет и держит до последнего. Неожиданное окончание каждой из серий интригует и заставляет и ждать следующей.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Нельзя оставить незамеченными и восхитительные картины природы Сибири. Могущественные леса - пугающие своим масштабом и силой, но в то же время прекрасные и завораживающие.

Тайга - словно один из героев сериала - самый таинственный, хранящий секреты остальных и безмолвно видящий их победы и поражения, слезы, страх и поиски надежды на лучших исход игры. Тайга одна знает, что происходит, кого можно считать друзьями, а кого - нельзя. Но, может, и вы сможете разгадать тайны? Попробуйте.

Напомним, премьера сериала “Игра на выживание” состоится в понедельник, 31 августа, на телеканале ТНТ и платформе PREMIER. Первая серия будет показана в 22.00.