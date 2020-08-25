Ежики в томатном соусе и голень в сливочном соусе: новинки школьного меню 2020 в Казани

Фото: Департамент продовольствия и социального питания

В Казани на базе школы №10 прошел первый в этом сезоне пикник для родителей. Там они смогли попробовать блюда из нового меню, которое было подготовлено для их детей к новому учебному году.

Так, среди новинок были отмечены ежики в томатном соусе для детей начальных классов, а также говядина со стручковой фасолью и голень в сливочном соусе для старшеклассников.

Помимо этого, в школьном меню присутствуют лазанья, плов с куриными грудками, жаркое по-домашнему, горбуша по-московски, фрикасе из куриных грудок, биточки рыбные из минтая и котлеты «Пражские».

- Мы никогда не придумываем для наших пикников новые блюда, предлагаем еду уже из готового меню, – заверила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

По ее словам, новое меню сбалансировано по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Его составляли по правилам и требованиям Роспотребнадзора.

Отметим, что с этого учебного года все ученики младших классов – с 1 по 4, раз в день в школе будут получать горячее питание бесплатно, независимо от доходов их родителей. Так, в меню у детей птица или рыба с гарниром, салат или закуска, хлеб и горячий напиток.