Сотрудник МЧС Чувашии во время отпуска спас 12-летнего мальчика

Фото: с сайта МЧС Чувашии

В нужное время и в нужном месте оказался зам начальника Центра ГИМС МЧС Чувашии Валерий Алексеев. На одном из пляжей Балтийского моря в Калининградской области он проводил свой отпуск. А заодно приехал навестить сына, который проходит срочную военную службу в регионе. Во время увольнительной они вместе отдыхали на пляже, а после игры в волейбол решили искупаться.

Но пришлось отказаться - вода показалась слишком холодной. Правда, через несколько минут это стало совсем несущественно. Отец и сын услышали крики о помощи. Недалеко от них тонул 12-летний мальчик. Старший Алексеев размышлять долго не стал, бросился в воду. Спасатель доплыл до ребенка и вытащил его на берег уже полностью обессилевшего.

- Мальчик до этого спокойно плавал, нырял. Видимо, решив передохнуть, он попытался встать на ноги, но резко ушел вниз - на дне оказалась глубокая яма. В панике он начал захлебываться, – предположил зам начальника ГИМС МЧС Чувашии Валерий Алексеев.

Ребенка после спасения передали родителям и местным спасателям. От медицинской помощи мальчик отказался. Его быстро спасли и он не успел захлебнуться водой, так что, к его счастью, мальчик отделался лишь испугом.