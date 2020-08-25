Трудовой фронт Татарии: Каждый шестой боевой самолет, выпущенный во время войны, родом из Казани

Пе-8, как и знаменитый Пе-2, тоже производился в Казани.

И, конечно же, 2020-й проходит для республики под знаком векового юбилея образования ТАССР.

СИЛА ДУХА

Символично, что в этот год был признан еще и вклад татарстанского трудового фронта в годы Великой Отечественной войны: летом Казани было присвоено звание «Город трудовой доблести». Всего такого статуса удостоились 20 городов России.

Основанием стали факты трудового героизма жителей в годы Великой Отечественной войны, отраженные в документах, вручение предприятиям за достижения в годы войны переходящего Красного знамени Госкомитета обороны и награды работников за трудовые заслуги.

- Президент России В. В. Путин присвоил столице нашей республики почетное звание «Город трудовой доблести». Поздравляю всех жителей Казани, всех татарстанцев с этим знаменательным событием! Низкий поклон всем, кто самоотверженным трудом ковал Великую Победу, - написал на своей странице в соцсети глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Такая инициатива позволяет подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую - по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей - эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти 3000 предприятий, - отметил Президент РФ Владимир Путин.

Такого звания удостоились также Самара, Пермь, Ижевск, Уфа и другие регионы Поволжья. Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что это является высокой оценкой труда граждан во имя Победы.

- Жители Приволжья действительно помнят память родных, тех, кто круглые сутки трудился в тылу, отдавая все силы нашей Победе, - сказал Комаров.

На зданиях десяти заводов столицы Татарстана, внесших весомый вклад во время войны, установят памятные доски с информацией о работе предприятия в эти годы. С такой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

- Предприятия Казани выпускали для фронта стратегически важную продукцию. Очень важно увековечить память о тех, кто сутками стоял у станков, приближая победу, - сказал руководитель Минпромторга Татарстана Альберт Каримов.

Памятные доски «Предприятие трудовой доблести» будут размещены на вертолетном, моторостоительном, пороховом, оптико-механическом и электротехническом заводах.

Такими «знаками отличия» планируется отметить также здания заводов «Элекон», «Вакууммаш», авиазавода им. С. П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев», НИИ химической промышленности и АО «Казанский Гипронииавиапром».

НА ЧЕМ ЛЕТАЛИ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

- Татарстан стал одним из важнейших регионов по производству боевой техники во время Великой Отечественной. Заводы и фабрики, еще недавно выпускавшие мирную продукцию, перестраивались на производство оружия. Например, фабрика кинопленки им. Куйбышева (ПО «Тасма») перешла на выпуск новых видов авиационной пленки. Завод «Серп и Молот» освоил выпуск металлорежущих станков. Масштабные военные заказы приняли заводы искусственной кожи, кетгутный, завод пишущих машин, - листает страницы истории сайт «Официальный Татарстан». - Меховой комбинат начал выпуск шапок-ушанок, рукавиц, унтов, шлемофонов для бойцов, а на комбинате «Спартак» в короткие сроки наладили производство обуви для солдат.

Если до войны норма на комбинате была 2 тысячи пар в сутки, то для фронта он выпускал 8 тысяч пар. В итоге за первый год войны обувь получили миллион красноармейцев, рассказывает ГБУ РТ «Редакция «Книга памяти». Всего предприятия легкой промышленности ТАССР за первые четыре месяца с начала войны отправили бойцам порядка 2 миллионов единиц военного обмундирования, 265 тысяч плащ-палаток, 390 тысяч патронных сумок.

22 июня 1941 года в Казани. Фото: tatmuseum.ru

Татария в годы войны стала гигантской площадкой по приему эвакуированных предприятий. Сюда перебрасывали крупные производства из столицы СССР, Ленинграда, Воронежа, Харькова, Прибалтики и Белоруссии, выпускающие стратегически важную продукцию. Например, Московский авиационный завод им. Горбунова.

В кратчайший срок были запущены авиаприборостроительный, моторостроительный и другие заводы.

За Великую Отечественную войну в Казани выпущено более 10 тысяч легендарных пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Именно на Пе-2 летали знаменитые «ночные ведьмы» - женское бомбардировочное подразделение. Фашисты думали, что боевыми машинами управляют смертницы, настолько смелыми были девушки. Подсчитано, что каждый шестой боевой самолет, выпущенный в годы войны, получил путевку в небо в Казани.

Евдокия Бершанская, командир женского авиаполка. Летчицы били врага на Пе-2.

2,5 МЕТРА НА ЧЕЛОВЕКА

Казань стала вторым домом для сотен тысяч эвакуированных. Население города в сравнении с довоенным уже к весне 1942 года возросло с 401 до 515 тысяч человек. Сотрудники Национального архива РТ приводят еще более впечатляющие цифры: если сравнивать население города в 1942 году (600 тысяч) с числом жителей в 1935-м (300 тысяч), то цифра выросла вдвое. По решению Казгорисполкома в ноябре 1941 года райисполкомам города предоставлялось право уплотнять квартиры, вселяя граждан. Уплотнению подлежали все квартиры из расчета 2,5 - 3 квадратных метра на человека (!), рассказывают в Национальном архиве Татарстана.

За выполнение и перевыполнение государственных заданий для фронта многие коллективы крупных казанских предприятий были награждены орденами Ленина. Это авиазавод им. Горбунова, моторостроительный завод, Льнокомбинат, мехкомбинат, обувной комбинат «Спартак»; фабрика кинопленки получила орден Трудового Красного Знамени.

На поточных линиях в войну трудились подростки. Фото: музей КМПО

ЭВАКУАЦИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ: ЗИМОЙ СКВОЗЬ КРЫШУ ВИДЕЛИ ЗВЕЗДЫ

7 октября 1941 года Воронежский авиамоторный завод № 16 получил приказ Государственного Комитета Обороны об эвакуации в Казань.

- Через десять дней уходит первый эшелон, последний отправляется 11 ноября. Эвакуация огромного предприятия даже в мирное время задача непростая. Предприятие, существовавшее уже десять лет, свернуло свою работу всего за двадцать пять дней. Эшелоны шли медленно, железная дорога была забита составами перебрасываемых предприятий, - рассказывают сотрудники музея КМПО пресс-службе kzn.ru.

- Прежде чем тронуться в путь, двое суток не смыкали глаз, грузили оборудование, перестраивали вагоны, - вспоминал одни из начальников эшелона. - Приказ был жесткий: с собой брать только необходимый минимум продуктов, носильные вещи, постельные принадлежности.

Брать разрешалось только то, что можно унести в руках, включая узелок с детскими вещами. Из воспоминаний эвакуированных:

- Нам повезло, мы смогли взять в эвакуацию швейную машину. Шили на ней простыни для госпиталя рядом, за это получали бидончик еды.

В жилых домах мест не хватало, и эвакуированных работников и их семьи пришлось размещать в фойе кинотеатров, театров в центре города, в гостинице «Казань». Потом до работы приходилось ходить пешком.

В 1941 году зима в Казани наступила очень рано, уже в октябре, продолжают сотрудники музея. Стояли сильные морозы. Семью инженера Федора Мазаева разместили в одном из щитовых домов поселка, построенного недалеко от завода, чтобы хоть как-то решить жилищный вопрос.

- Жизнь в них можно сравнить с зимовкой в дачном домике. Ложились спать и сквозь щели видели звезды. От мороза в доме спасали шубы, которые не снимали ни днем, ни ночью, - вспоминали Мазаевы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

144 раза трудовые коллективы Казани завоевывали переходящие Красные знамена Государственного Комитета Обороны.

4200 гвардейцев тыла - ударников промышленности республики - были награждены орденами и медалями Советского Союза.

Свыше 600 видов изделий для фронта выпускала Татария в военные годы. Это снаряды и взрыватели, патроны и бомбы, авиационные приборы и парашюты, десантные суда, бронекатера и бронепоезда, средства связи, обмундирование и обувь, приводит данные «Официальный Татарстан». Только в производстве легендарных «катюш» участвовало около десяти предприятий Казани.

22 новых предприятия были построены в ТАСС во время войны. В этом списке завод резинотехнических изделий, нефтемаслозавод, механический и ремонтно-подшипниковый заводы (Казань), мясокомбинат, текстильная, сапожная и валяльная фабрики, консервный завод, электростанция (Зеленодольск, Чистополь, Елабуга, Мамадыш, Бугульма, Набережные Челны). 1943 годом датируется появление новой отрасли промышленности - нефтяной, сообщает ГБУ РТ «Редакция «Книга памяти».