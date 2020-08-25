Победа ковалась у станков: Казанский моторостроительный завод был одним из основных моторных цехов страны

Оснащенные ими бомбардировщики составляли основную воздушную силу советской армии. Почти половина этих двигателей было произведено в Казани, на союзном заводе № 16 (ныне Казанское моторостроительное производственное объединение - КМПО) - крупнейшем предприятии машиностроительного комплекса Татарстана.

В ТЫЛУ КАК НА ФРОНТЕ

Великая Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу, где подчас было немногим легче, чем на передовой. Все тяготы тыловой жизни испытали на себе татарстанские моторостроители.

- Наши ветераны внесли неоценимый вклад в приближение Победы, а в послевоенные тяжелые годы посвятили себя восстановлению и развитию производства, - отмечает генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин. - Мы понимаем, как важно сохранить память о трудовом подвиге моторостроителей и донести эту память до следующих поколений.

С началом войны изменился привычный ход жизни. На Казанский моторный завод № 27 были эвакуированы два моторостроительных завода: воронежский № 16 и московский № 82. В условиях быстрой наладки производства остро встал вопрос нехватки квалифицированных кадров. Вместо ушедших на фронт мужчин к станкам встали женщины и подростки. Работали, не щадя себя: новый собранный двигатель сходил с конвейера каждые 50 минут. Это при том, что заводчане хронически недоедали, недосыпали, регулярно сдавали кровь для раненых бойцов…

- В цехах в основном работали женщины и дети, были и младше меня, - вспоминает Пелагея Нинилина, ветеран завода, труженик тыла, пришедшая на завод в 1943 году, когда ей было 16 лет. - Я работала токарем, обрабатывала мелкие детали. Станок был большой, высокий. Чтобы доставать до него, мне приходилось вставать на две подставки из досок. Смена длилась 12 часов.

«ЭТО ДЕЛО НАШИХ РУК!»

Всю войну казанский завод был одним из основных моторных цехов страны. В конце 1943 года производство двигателей по отношению к 1941 году увеличилось почти в 4 раза. В апреле 45-го завод выпустил 15-тысячный мотор.

Такие колоссальные объемы, высокая производительность труда стали возможными благодаря поточному методу организации производства. Внедрил его Макар Лукин, назначенный директором предприятия в непростом 42-м году. Лукин понимал, что война требует особого отношения к делу, а к авиации в первую очередь. «Летчики должны нам верить», - считал он. Благодаря его таланту завод стал настоящей кузницей кадров, здесь были сосредоточены самые талантливые силы двигателестроения. На моторостроительном заводе было организовано особое конструкторское бюро тюремного типа НКВД СССР. В этой шарашке - таково разговорное название особых технических бюро или особых конструкторских бюро, подчиненных НКВД, - работали осужденные ученые, инженеры и техники: Сергей Королев, Георгий Жирицкий, Доминик Севрук, Григорий Лист, Валентин Глушко.

- Трудно передать радость, когда в наступательных боях мы видели прекрасное действие нашей продукции: боевые самолеты Пе-2, которые наводили ужас на врага. Я невольно в эти минуты думал о героическом труде рабочих, о родном заводе и с гордостью восклицал: «Это дело наших рук! Моторы этих самолетов сделаны казанскими моторостроителями, - так писал работник завода Ефим Бабарин в своих письмах с фронта.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

Моторостроители давали фронту не только двигатели, но и оказывали благотворительную помощь. Так, например, для бойцов Красной Армии и партизан моторостроители собирали и отправляли теплые вещи и деньги.

За 15 - 20 дней в 1943 году труженики завода собрали 1 миллион рублей на строительство авиаэскадрильи имени Героя Советского Союза Марины Расковой. 250 тысяч рублей было собрано на восстановление Сталинграда.

Вклад в Победу казанских моторостроителей был по достоинству оценен страной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий правительства завод был награжден орденом Ленина.

19 раз за время войны коллектив завода завоевывал переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны (ГКО). В апреле 1946 года оно было передано заводу на вечное хранение.

269 заводчан за свой труд в годы войны были награждены орденами и медалями. Директор завода Макар Лукин один из первых в республике был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

Сегодня из всех героев- моторостроителей здравствуют 11 участников войны и 233 тыловика. Все они под опекой администрации КМПО и Совета ветеранов предприятия.

Митинг на заводе по поводу вручения Знамени ГКО.

СПРАВКА

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО), расположенное в Авиастроительном районе г. Казани, - одно из крупных предприятий в отрасли по производству газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов.

КМПО активно осваивает создание энергогенерирующего оборудования, попутно совершенствуя разработанные ранее виды выпускаемой продукции и налаживая связи с предприятиями нефтегазовой и других отраслей промышленности.