«Лето - это маленькая жизнь!..»

Под эгидой ПАО «Нижнекамскнефтехим», одного из драйверов развития Группы компаний «ТАИФ», работают два детских лагеря - спортивно-оздоровительный «Олимпиец» и оздоровительный «Юность». Последний - всесезонный, в зимнее время работает как база отдыха и лыжная база, тем самым пополняя ряды значимых для города спортивных сооружений, находящихся в ведомстве нефтехимического гиганта. В течение всей своей истории «Нижнекамскнефтехим» заботится об оздоровлении детей нефтехимиков - это один из приоритетов социальной политики компании.

- Дети - это наше лучшее вложение в будущее, они талантливые, активные, отзывчивые. А какими они вырастут людьми, зависит от нас, взрослых, от того, что в них вложено, поэтому «Нижнекамскнефтехим» всячески поддерживает детский отдых, и в этот непростой из-за пандемии коронавирусной инфекции для всех год мы сделали все возможное, чтобы оздоровительный сезон состоялся, - рассказал нам заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

ПУСТЬ ЦВЕТУТ ВСЕ ЦВЕТЫ!

У каждой смены в лагере «Юность» своя изюминка. Так, первой этим летом была этносмена: с детьми разговаривали о национальностях, представители которых проживают в России и Татарстане, которые вместе поднимали ТАССР и бок о бок воевали в Великой Отечественной войне. Таким образом, разговор о национальностях расширился мероприятиями, посвященными 100-летию ТАССР и 75-летию Победы - двум главным датам этого года.

Тема второй смены - коллаборация. На протяжении всей смены красной строкой проходила тематика современных трендов и брендов: с детьми на понятном им языке игр и конкурсов разговаривали о нашем времени, цифровых знаменитостях, профессиях будущего, технологиях, востребованных в завтрашнем мире, в котором предстоит жить сегодняшним детям. Например, дети работали над созданием стартапа - нужно было не только создать новую технологию, но и решить, как ее следует продвигать среди целевой аудитории. Проходил чемпионат лагеря по настольным играм, да не простой - игры для младших отрядов должны были придумать старшие дети.

Тема третьей смены - «Звук вокруг»: музыкальные направления, жанры, как звуки влияют на нашу жизнь, для чего вообще нужна музыка, как она делается и как используется в фильмах. В течение всей смены длится деловая игра, построенная вокруг главной темы: нужно написать свою песню. Но в современном мире мало создать музыкальное произведение. Чтобы оно стало настоящим хитом, его нужно грамотно продюсировать и продвигать, и этим тоже будут заниматься дети. А кульминацией смены станет конкурс «Юнивидение».

Одно из направлений третьей смены - военно-патриотическое. На базе лагеря «Юность» военно-патриотический клуб «Наследие» проводит смену «Мужество». Шестьдесят детей разделены на три взвода. Ветераны боевых действий делятся с ребятами своими историями, воспитывают любовь к армии, защите Родины. Примечательно, что интерес к основам военного дела, строевой и тактической подготовке, усиленной физподготовке проявляют не только мальчики, но и девочки. Так же, как и к сдаче норм ГТО, - это по силам каждому отдыхающему в лагере «Юность».

В каждую смену проводится конкурс ораторского мастерства: ребята из младших отрядов декламируют стихи, а представители старших в течение определенного времени должны рассказать о своих взглядах. А еще конкурс видеороликов и разнообразные кружки: радиоспорт, английский язык, настольный теннис, журналистика, актерское мастерство, видеосъемка и фотосъемка, «Очумелые ручки»...

ТРЕНИРУЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!

- Для нас с пандемией не поменялось ничего, наоборот, я думаю, за двухмесячный перерыв тренеры смогли набрать форму, - рассказывает директор лагеря «Олимпиец» Анна Протасова.

Здесь отдыхают и тренируются юные спортсмены от 7 до 17 лет. Отряды - по видам спорта, там могут быть дети любого возраста. Так, старшие дети приглядывают за младшими, а у тех, в свою очередь, всегда перед глазами есть пример для подражания. Пожалуй, второе отличие «Олимпийца» от обычного оздоровительного лагеря - это две тренировки каждый день. А остальное - всё как у всех: квесты, интеллектуальные баттлы, караоке, дискотеки, КВН...

Каждый день вечером тренер выдает детям телефоны, чтобы они могли позвонить родителям и поделиться самыми яркими событиями дня. Впрочем, благодаря современным технологиям родители всегда в курсе того, чем живут дети, - у лагеря отличные информативные группы во «ВКонтакте», в Инстаграме, на ТикТоке, где каждый день выкладываются фотографии и видеоролики о жизни лагеря.

А КАК ЖЕ ВИРУС?

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу детских лагерей этого лета. Вместо обычных четырех смен этим летом их три. Загруженность лагеря снижена вдвое в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Регулярно обрабатываются все поверхности, во всех помещениях установлены рециркуляторы, очищающие воздух, антисептики возле каждой двери, по возможности соблюдается социальная дистанция и проводится термометрия дважды в день. На всю смену - никаких контактов с внешним миром, чтобы не завезти инфекцию извне: отменены родительские дни, сотрудники лагерей, вплоть до технического персонала, тоже всю смену проживают в лагере.

Но прежним осталось самое главное - то, за чем сюда возвращаются и дети, и взрослые год за годом: особая атмосфера лета, дружбы и веселья.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Храмов, директор лагеря «Юность»:

«Мы не ограничиваем детей в использовании сотовых телефонов. Решили не бороться, а возглавить это течение. Например, мы обучаем детей, как правильно снимать фотографии или видео: все равно они делают это, так пусть делают правильно! В течение дня у нас есть так называемое ВПР - время позвонить родителям. Родителям комфортнее, когда они знают, что их дети хорошо проводят время, это особенно актуально этим летом, когда в лагерях по требованиям Роспотребнадзора отменены родительские дни. Кроме того, мы каждый день выкладываем много материалов в наши группы во «ВКонтакте», в Инстаграме, у каждого отряда есть свой чат в Ватсапе, так что родители всегда в курсе того, что происходит в лагере»

Кирилл Зубрилин, старший воспитатель спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец»:

«Работа нам предстояла сложная, но мы с ней справляемся. Кроме чисто организационных моментов есть нюансы работы с детьми. Например, обычно у нас за смену два родительских дня, и это целое событие для детей - они очень ответственно подходят, начинают готовиться к ним заранее. Сейчас детей сложнее мотивировать, нужно искать другие подходы к детям. Нашим вожатым это удается - у всех детей очень высокий уровень заинтересованности, и программа составлена насыщенная, скучать просто некогда»

Арина Гурьянова, 16 лет:

«Это моя пятнадцатая смена в лагере «Юность» - я думаю, последняя в качестве ребенка. Но я обязательно сюда вернусь вожатой - надеюсь, меня примут на работу. Мне очень нравится атмосфера здесь. Несмотря на коронавирус, она никак не поменялась, нам все так же весело, все отрядные и лагерные мероприятия в силе, просто с некоторыми мерами предосторожности и соблюдением дистанции. Родительские дни? Я уже взрослая, мне легко было попрощаться с родителями. Мне кажется, такое отлучение от родителей - это новый опыт, который обязательно пригодится в жизни»

Сергей Клипачев, директор УСК «Нефтехимик»:

«Лагеря «Юность» и «Олимпиец» принадлежат ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сюда заезжают дети нефтехимиков, и мы на 100 процентов удовлетворяем потребность в заявках от НКНХ. Если остаются места, то путевки в лагеря могут приобрести все желающие.

«Нижнекамскнефтехим» полностью курирует эти лагеря, выделяет финансирование и реализует путевки для детей своих работников.

Позиция градообразующего предприятия такова: детский отдых нужен для детей, и в перспективе планируется развивать эту часть деятельности для социальных нужд работников предприятия»

СПРАВКА

Лагерь «Юность»

14 га в лесном массиве «Корабельная роща»

5 корпусов

Столовая

Библиотека

3 спортивные площадки

Собственное футбольное поле

Количество отдыхающих в смену - 230 человек (обычно 460)

Лагерь «Олимпиец»

12 га в лесном массиве «Корабельная роща»

3 футбольных поля

Легкоатлетический стадион

3 волейбольные площадки

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Тренажеры

2 бассейна

130 человек (обычно 230)