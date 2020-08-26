Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 26 августа 2020 года: ко Дню знаний в Йошкар-Оле школы и детсады дезинфицируют

Обработка территорий ведется специальным раствором. Фото: с сайта мэрии Йошкар-Олы

По последним данным, в Марий Эл было зарегистрировано еще 17 зараженных коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 4 161. Из них скончались 37 человек, а 3 685 смогли выздороветь, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. По информации же регионального Роспотребнадзора, в Марий Эл сейчас темп прироста заболеваемости в республике сейчас составляет 0,41%, а коэффициент распространения инфекции – 0,99.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем в рамках подготовки к новому учебному году, согласно поручению главы Марий Эл Александра Евстифеева, в Йошкар-Оле в целях недопущения распространения коронавируса полностью дезинфицируют территории всех школ и детсадов.

- Обработка ведется специальным раствором, оказывающим антимикробное действие в отношении бактерий, вирусов и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, - сообщили в мэрии Йошкар-Олы.

АППАРАТЫ ИВЛ

В свою очередь в помощь лечения больных COVID-19 в отделения медучреждений республики поступило 22 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает правительство Марий Эл.

Помимо этого, до конца 2020 года в регион ожидается поступление еще 43 аппаратов ИВЛ. 10 из которых будут переданы в распоряжение Марий Эл на безвозмездной основе. Такое количество этого оборудования должно полностью покрыть потребности республики.