Коронавирус в Татарстане, последние новости на 25 августа 2020 года: проведено более 563 тысяч тестов на инфекцию

Число скончавшихся зараженных граждан у регионального и федерального оперштабов по прежнему разнится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 25 августа, в Татарстане выявили 6 308 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 говорит о 5 128 выздоровевших и 57 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет немного другие цифры - 5 128 выздоровевших и 32 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 563 926 тестов на коронавирус.

О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ

Жители Татарстана еще не скоро смогут снять медицинские маски в общественных местах и транспорте. В местном Роспотребнадзоре заметили, что не могут подвергать граждан риску заражения коронавирусом сейчас, когда грядет подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому средства индивидуальной защиты гражданам разрешать снять после - в конце марта 2021 года.