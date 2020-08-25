Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 25 августа 2020 года: заразились еще 85 человек

В области провели 212 175 тестов на COVID-19, обследовали 198 581 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 85 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 11 558 человека, 8 560 из которых уже выздоровели, а 91 - скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 103). Остальные из Димитровграда (1 110), Карсунского района (436), Барышского района (431), Инзенского района (429), Ульяновского района (326), Новомалыклинского района (268), Цильнинского района (252), Мелекесского района (251), Николаевского района (242), Чердаклинского района (224), Сенгилеевского района (185), Майнского района (175), Тереньгульского района (168), Новоульяновска (163), Новоспасского района (147), Вешкаймского района (141), Старомайнского района (133), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (71), Павловского района (57), Радищевского района (46) и Базаросызганского района (23).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 212 175 тестов на COVID-19, обследовали 198 581 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 112 пациента.