НАЙТИ РАБОТУ И ПОЛУЧИТЬ КРОМЕ ЗАРПЛАТЫ ДЕНЕЖНУЮ ПОДДЕРЖКУ!

Вот уже несколько месяцев в Чувашии, одном из пилотных регионов, действует такой вид государственной поддержки малоимущим, как социальный контракт. Что это такое?

Соцконтракт - это специальный договор, оформляемый между органами социальной защиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. Цель контракта - помочь людям выбраться из трудной жизненной ситуации, повысить их доходы и улучшить качество жизни. Особенно нужна такая помощь, считают в Министерстве труда и социальной защиты, жителям небольших населенных пунктов в сельской местности, чьи доходы существенно меньше, чем у жителей больших городов.А также помощь в трудоустройстве.

В последнем случае в рамках социального контракта малоимущему гражданину не только помогут найти работу, но и предоставят ежемесячную денежную выплату в размере 10 134 рубля. То есть человек сможет получать не только законную зарплату на новом рабочем месте, но и на протяжении целого года рассчитывать на материальную поддержку от государства.

Именно такую поддержку от государства получила в 2020 году Екатерина Филиппова, живущая в Козловке. Екатерина заключила социальный контракт по поиску работы. Очень скоро отдел центра занятости предложил женщине вакансию специалиста по охране труда в Управлении образования. И сейчас, работая на этой должности, помимо зарплаты она получает ежемесячно финансовую помощь в размере 10 134 рубля (это величина прожиточного минимума в регионе).

- В принципе, несложная процедура, - делится Екатерина Филиппова. - Я обратилась в отдел соцзащиты, заполнила ряд документов, анкету. И предоставила свои платежные реквизиты. После этого я устроилась на работу и представила в соцзащиту приказ о трудоустройстве… У меня двое детей, выплаты существенно улучшили мой семейный бюджет.

Специалисты отмечают, что при заключении социального контракта граждане могут найти себе работу и самостоятельно, получать финансовую поддержку в рамках соглашения это не помешает. Единственное, что выплаты производятся только до тех пор, пока человек работает. Как только трудовой договор расторгнут, финансовая поддержка гражданина прекращается. Однако если в течение действия соглашения человеку так и не удалось прочно встать на ноги, социальный контракт с ним может быть продлен или заключен по другому направлению.

Также граждане могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Оплата стоимости курса обучения (длительность обучения не более 3 месяцев) - не более 30 000 рублей. Денежная выплата гражданам будет осуществляться в период обучения 10 134 рубля в месяц в течение трех месяцев. Также есть возможность пройти стажировку. В этом случае производится возмещение расходов работодателю на проведение стажировки граждан ежемесячно в размере величины МРОТ с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, но не более 9 месяцев. Стоит особо отметить, что если работодатель пригласит переобучившегося гражданина на стажировку, он может рассчитывать на предоставление денежных средств за стажировку в размере МРОТ, увеличенном на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, или 15 769 рублей.

Если гражданин желает заниматься собственным делом, он может рассчитывать на получение помощи в виде единовременной выплаты на предпринимательские нужды в размере 250 000 рублей. В рамках обратной связи с лицами, получившими помощь в рамках данного направления, отмечается положительная оценка данного мероприятия. Начинающие предприниматели закупают на полученные средства оборудование, технику и другие средства производства. В соответствии с условиями соглашения по данному направлению гражданину необходимо осуществлять предпринимательскую деятельность в течение трех лет.

Также для преодоления сложной жизненной ситуации предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 10 134 рубля при условии:

- инвалидность у обоих неработающих родителей (одного родителя - в неполных семьях) в семьях, имеющих детей в возрасте до 18 лет;

- инвалидность у обоих неработающих супругов в одиноких супружеских парах;

- наличие детей у лица, не достигшего возраста совершеннолетия;

- инвалидность у одиноких неработающих граждан;

- многодетные семьи с четырьмя и более детьми;

- единственный родитель в семьях с двумя и более детьми.