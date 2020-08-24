На этой неделе в Татарстане потеплеет до +29

Регион попадет под влияние антициклона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 25 августа, в Татарстане сохранится теплая погода – днем до +26 градусов, сообщает Гидрометцентр республики. При этом если и будет дождь, то только местами и небольшой.

В среду, 26 августа, в регион попадет под влияние западной периферии антициклона. А во второй половине дня и вечером к Татарстану приблизится атмосферный фронт. Который принесет западным и северным районам кратковременный дождь и грозу с порывами ветра до 18 м/с. Вместе с этим в светлое время суток столбики термометров могут подняться до значения +28.

Антициклон в Татарстане снова себя проявит 27 и 28 августа. Будет очень теплая погода. Днем максимум от +24 до +29 градусов. Правда, местами возможен небольшой и кратковременный дождь.

Далее же по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, начиная с 29 августа погода в регионе ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами, температура воздуха значительно понизится.