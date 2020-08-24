От инвестиций зависит благополучие каждого

Агентство инвестиционного развития - это государственный орган исполнительной власти, задача которого не осваивать бюджетные средства, а наоборот, привлекать капитал в республику. Капитал вкладывается в производство, это укрепляет и диверсифицирует экономику, а в конечном итоге позволяет реализовывать самые разные программы, нацеленные на повышение качества жизни жителей республики, - от поддержки отдельных категорий жителей республики до благоустройства парков.

В прошлом году в экономику Татарстана было привлечено 640 млрд рублей. В 2019 году Татарстан впервые вошел в число 12 субъектов Российской Федерации по объемам привлечения иностранного капитала. В республике работает сто промышленных парков, столько нет ни у одного другого субъекта. А еще семь зон с федеральными налоговыми льготами: пять территорий опережающего социально-экономического развития, или ТОСЭР (Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и Менделеевск), и две особые экономические зоны, ОЭЗ, - «Иннополис» и «Алабуга». Последняя, кстати, настолько хорошо себя зарекомендовала, что недавно было принято решение увеличить ее площадь вдвое - с 2 до 4 га.

КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНВЕСТИРУЕТ В ТАТАРСТАН?

Первое место по объемам вложенного капитала у Турции, причем турецкие компании заходят не только на зоны ТОСЭР и ОЭЗ. Так, несмотря на то что в Казани нет налоговых льгот, здесь успешно работает компания «Полистройкапитал»: после реконструкции Шамовской больницы построен большой отель высокого класса, в этом году вводится в эксплуатацию вторая очередь, заканчивается строительство отеля около Международного выставочного комплекса «Казань Экспо».

Второе и третье места делят немецкие и французские компании. Германия - это в первую очередь производство кабин для грузовиков «Даймлер КАМАЗ Рус», а Франция - «Эр Ликид», производство медицинских газов на двух площадках - в «Химграде» и в «Алабуге».

Четвертое и пятое места делят США и Китай, причем последний впервые вошел в пятерку инвесторов благодаря проекту Haier. Общий размер инвестиций китайского производителя бытовой техники и электроники в промышленный парк в Набережных Челнах - 1 млрд долларов, это самый большой несырьевой проект из Китая в нашей стране. У нас уже производят холодильники и стиральные машины этой марки, планируется начало производства телевизоров. 30 августа начинает работу китайский агрегатор такси DiDi. Они планировали заходить на российский рынок и решили начать с нашей республики. Надеемся, что они разместятся у нас в Иннополисе как резиденты, чтобы вести свои научные и технологические разработки.

КУДА СТОИТ ВКЛАДЫВАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ В 2020 - 2021 ГОДАХ?

Выбрать сферу, в которой вы разбираетесь, на мой взгляд, это самое главное - даже важнее суммы средств, которой вы располагаете. Старайтесь никогда не вкладывать деньги в незнакомую вам сферу. Разберитесь в отрасли: вы должны знать своих конкурентов, понимать тенденции рынка и международные тренды.