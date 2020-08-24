«Ак Барс» выиграл первый трофей в сезоне 2020/2021: Казанцы фавориты КХЛ?

Данис Зарипов с Кубком Чемпионов в руках. Фото: ХК "Ак Барс".

Старт сезона в Континентальной Хоккейной лиге не за горами. Пока команды проводят последние проверки боем. Так, в Казани состоялся, наверное, главный предсезонный турнир – Кубок Чемпионов 2020.

БЕЗ ТРОЙКИ ЛИДЕРОВ

Название оправдывает статус. За трофей боролись четыре обладателя Кубка Гагарина. Помимо «Ак Барса» в турнире участвовали СКА, «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Предугадать фаворита соревнований было непросто. Из-за ситуации с коронавирусом товарищеских матчей в это межсезонье сыграли всего ничего. Далеко не все команды смогли выставить на турнир оптимальные составы. Тот же «Ак Барс» не досчитался целой группы лидеров. Чего стоит только отсутствие Стефана Да Косты, Джастина Азеведо и Станислава Галиева.

"НУ КАК ТАК-ТО?"

В отсутствие лидеров свой шанс получили молодые хоккеисты. Так, регулярную игровую практику получили защитники Николай Богатов и Даниил Четвериков, нападающие Илья Сафонов, Дмитрий Котелевский и Савелий Кувардин. Последний, к слову, проявил себя с лучшей стороны. Гол Кувардина помог «Ак Барсу» одолеть «Салават Юлаев». Мог молодой форвард и дубль оформить, но не использовал пас от Даниса Зарипова.

- Виноват, что не забил. Данис – мастер, пять кубков. Отчитывал ли меня? Нет, просто сказал: «Ну как так-то?», - прокомментировал эпизод Кувардин.

- Для всех оценка неплохая. Это наше будущее. Да, они не так много играли в большинстве, меньшинстве. Сейчас будет турнир среди команд ВХЛ, отправим всех молодых в «Барс», там получат много игрового времени, - оценил игру молодежи Дмитрий Квартальнов.

ТРИ ПОБЕДЫ И ДЕБЮТ БИЛЯЛОВА

Матч с «Салаватом Юлаевым» стал единственным, где «Ак Барс» выиграл не в основное время, а в серии буллитов – 4:3. Для побед над СКА и «Магниткой» хватило отведенного часа. Питерцев подопечные Квартальнова одолели со счетом 5:2, над магнитогорцами взяли верх – 3:1.

В финале казанцам предстояло вновь сразиться с «Металлургом». По сравнению с матчами групповой стадии в состав «Ак Барса» вернулись Патрис Кормье и Тимур Билялов. Для голкипера этот матч стал первым после длительной паузы.

- Непросто. Играть тоже надо, пропустил большую часть подготовки, катался два дня. Поскольку игр перед сезоном больше не будет, надо было получать игровую практику. Я был только «за». Тяжело, но справился, - рассказал о своих эмоциях голкипер.

КАК ЗАРИПОВ КВАРТАЛЬНОВА УДИВИЛ

Что касается игры, то борьбы вновь не получилось. «Барсы» оформили преимущество в две шайбы уже к первому перерыву. Сначала Данис Зарипов реализовал двойное большинство броском с острого угла, а за пять секунд до завершения периода всё тот же Зарипов нанёс ювелирный бросок в верхний угол ворот Василия Кошечкина – 2:0.

- Если посмотреть на исполнение гола, то это очень высокое мастерство. Меня реально поразило, мастер в таком возрасте продолжает делать такие вещи. Тем более в конце смены, - прокомментировал гол Зарипова Дмитрий Квартальнов.

Казанцы продолжали контролировать ход игры и в середине матча заставили соперников ошибиться ещё раз. Артём Галимов отобрал шайбу у защитника «Магнитки» в чужой зоне и сильно бросил мимо Кошечкина – 3:0. Однако после этого хозяева площадки получили три удаления подряд, остались втроём и позволили забить Тэйлору Беку.

"ДОВОЛЬНЫ, ЧТО ВЫИГРАЛИ ТУРНИР"

А в начале третьего периода «Ак Барс» увеличил своё превосходство. Кристиан Хенкель набросил от синей линии, а Михаил Фисенко удачно подставил клюшку перед воротами и сделал счёт 4:1. Через шесть минут Артём Минулин забил при розыгрыше большинства и вернул «Металлург» в игру.

Вскоре после этого Юхо Ламмикко забил третий гол уральцев, протолкнув шайбу в ворота с близкого расстояния. Последние минуты матча гости провели в формате «6 на 4», но игроки «Ак Барса» отстояли победу и завоевали первый трофей в сезоне, пусть и не официальный.

– Конечно, хороший турнир, хорошие соперники. Мы довольны, что выиграли турнир. Игра была тяжелой, «Магнитка» была посвежее, в том числе в концовке. Много времени мы играли в три защитника. Осталось время чуть-чуть подработать. Здорово, что забивали в каждой игре. Всегда хочется побеждать. В каком бы состоянии мы ни вышли, хотим победить. Помню, как попал в сборную СССР к Виктору Тихонову, и у нас был турнир в Чехословакии. Он говорил, что обязательно нужно выигрывать, зарабатывать место в хоккее. Наверное, эти слова отложились. Нет проходных матчей, надо стараться выигрывать, - подытожил Дмитрий Квартальнов.

До старта чемпионата, который намечен на 2 сентября, «Ак Барс» планирует провести еще один товарищеский матч. Соперником должен стать фарм-клуб казанцев – «Барс», выступающий в ВХЛ.

"АК БАРС" - ФАВОРИТ КХЛ?

Каков же итог турнира? Понятное дело, что Кубок Чемпионов – неофициальное соревнование и, вероятно, команды не показывали себя на сто процентов, но тот факт, что «Ак Барс» оказался на голову сильнее соперников. Среди которых сплошь топы Континентальной лиги наводит на мысли о том, что именно «Ак Барс» должен считаться главным претендентом на Кубок Гагарина наряду с ЦСКА.

В минувшем сезоне казанцы могли замахнуться на титул, но вмешался коронавирус. В этом у «барсов» есть шанс продолжить начатое. Казанцы заметно усилились, хотя и без своих лидеров смогли выиграть представительный турнир. А если учесть, что в состав вольются Галиев, Азеведо, Да Коста и Доус, то шансы на успех возрастут еще больше.