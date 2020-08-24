Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 24 августа 2020 года: заразились еще 84 человека

В области провели 212 115 тестов на COVID-19, обследовали 198 521 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 84 случая заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 11 473 человек, 8 560 из которых уже выздоровели, а 87 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 042). Остальные из Димитровграда (1 104), Карсунского района (436), Барышского района (431), Инзенского района (429), Ульяновского района (326), Новомалыклинского района (268), Мелекесского района (251), Цильнинского района (246), Николаевского района (237), Чердаклинского района (219), Сенгилеевского района (185), Тереньгульского района (168), Майнского района (167), Новоульяновска (163), Новоспасского района (147), Вешкаймского района (141), Старомайнского района (133), Кузоватовского района (89), Сурского района (79), Старокулаткинского района (70), Павловского района (57), Радищевского района (46) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 212 115 тестов на COVID-19, обследовали 198 521 человека.