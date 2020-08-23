Коронавирус в Татарстане, последние новости на 23 августа 2020 года: проведено более 548 тысяч тестов

Число выздоровевших и скончавшихся зараженных у регионального и федерального оперштабов по-прежнему разниться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро воскресенья, 23 августа, в Татарстане выявлено 6 250 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 084 выздоровевших и 57 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 5 128 выздоровевших и 32 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели более 549,8 тысяч тестов на COVID-19.

О ЗАРАЖЕННЫХ

Жители Татарстана начали ездить в отпуска, воспользовавшись послаблением режима самоизоляции и кордонов на границе республики с другими регионами. Кто-то даже смог выехать за рубеж. С тех пор выявили уже девять случаев коронавируса, у тех, кто съездил отдохнуть.

В Роспотребнадзоре республики сообщили, что четверо инфицированных заразились во время отдыха в Крыму, побывав в Ялте, Симферополе и Алуште; еще четверо зараженных отдохнули в Краснодарском крае - в Анапе и Сочи. Один турист заболел, вернувшись из Турции.