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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 23 августа 2020 года: заразился еще 84 человека

С начала пандемии в регионе выявили 11 386 случаев инфекции
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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В области провели порядка 210 тыся тестов на COVID-19, обследовали более 196 тысяч человек.

В области провели порядка 210 тыся тестов на COVID-19, обследовали более 196 тысяч человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 84 случая заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 11 386 человек, 8 438 из которых уже выздоровели, а 87 - скончались.

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 002). Остальные из Димитровграда (1 092), Карсунского района (436), Барышского района (430), Инзенского района (429), Ульяновского района (325), Новомалыклинского района (266), Мелекесского района (251), Цильнинского района (246), Николаевского района (237), Чердаклинского района (219), Сенгилеевского района (178), Тереньгульского района (168), Майнского района (167), Новоульяновска (163), Новоспасского района (147), Вешкаймского района (141), Старомайнского района (126), Кузоватовского района (89), Сурского района (79), Старокулаткинского района (70), Павловского района (57), Радищевского района (46) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели порядка 210 тыся тестов на COVID-19, обследовали более 196 тысяч человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости

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