Коронавирус в Татарстане, последние новости на 22 августа 2020 года: число летальных случаев достигло 57

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По данным на утро субботы, 22 августа, в Татарстане выявлено 6 220 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 062 выздоровевших и 57 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 5 084 выздоровевших и 31 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно о двух новых летальных случаях COVID-19 в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали 72-летний житель Буинского района и 77-летний житель Мамадышского района района.

Первый был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Буинской ЦРБ. У него наблюдались признаки двусторонней пневмонии. Состояние пациента осложнялось из-за обострения хронических заболеваний. В итоге у него был лабораторно подтвержден диагноз – коронавирус. Больной скончался.

Второй был доставлен в Елабужскую ЦРБ. У него врачи выявили внебольничную двухстороннюю пневмонию. Кроме того, у мужчины имелись серьезные хронические заболевания. В итоге, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. О том, что причиной смерти был именно коронавирус, стало известно в результате аутопсии.

О НОВЫХ ЗАРАЖЕННЫХ

У двоих игроков казанского волейбольного клуба “Зенит” и двоих игроков нижнекамской хоккейной команды “Нефтехимик” выявили коронавирус. Спортсменов регулярно проверяли на инфекцию и в этот раз тесты оказались положительными. Правда, в случае с хоккеистами - это лишь первичные результаты анализов.