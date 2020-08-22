Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 22 августа 2020 года: заразился еще 87 человек

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 057 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 87 случаев заражения коронавирусом и 4 новых летальных случая от него. Так, в регионе заболели уже 11 302 человек, 8 293 из которых уже выздоровели, а 80 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 952). Остальные из Димитровграда (1 078), Карсунского района (436), Барышского района (430), Инзенского района (429), Ульяновского района (315), Новомалыклинского района (266), Мелекесского района (249), Цильнинского района (246), Николаевского района (236), Чердаклинского района (219), Сенгилеевского района (178), Тереньгульского района (168), Майнского района (167), Новоульяновска (163), Новоспасского района (147), Вешкаймского района (134), Старомайнского района (126), Кузоватовского района (89), Сурского района (79), Старокулаткинского района (70), Павловского района (57), Радищевского района (46) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 209 082 теста на COVID-19, обследовали более 195 725 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 057 человек.