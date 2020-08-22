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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 22 августа 2020 года: детсады должны заработать в обычном режиме

До этого из-за угрозы распространения COVID-19 в них принимали только 50% от возможного количества групп, в каждой из которых должно было находится не более 12 детей
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
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Соответствующее постановление было подписано в правительстве региона.

Соответствующее постановление было подписано в правительстве региона.

По последней информации федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл выявили еще 17 новых инфицированных. Получается, что с начала пандемии в регионе было зафиксировано 4 095 зараженных, из них 3 645 человек уже вылечились, 36 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь согласно постановлению правительства Марий Эл, в республике совсем скоро детсады должны заработать в полном объеме. Напомним, что до этого в дошкольных учреждениях было разрешено присутствовать только 50% от общего количества возможных групп, каждой из которых должно было находится не более 12 детей. Естественно, что детские сады вернуться к прежнему режиму работы только при соблюдении санитарно-эпидемиологических рекомендаций от Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что при всем этом указом главы Марий Эл Александром Евстифеевым в республике режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был продлен до 6 сентября 2020 года. То есть граждане должны продолжат носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Марий Эл 2020: последние новости

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