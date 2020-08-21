Коронавирус в Татарстане, последние новости на 21 августа 2020 года: из Казани уже можно улететь в Турцию

В начале весны авиасообщение с другими странами Россией было прекращено из-за пандемии. Фото: Анастасия НОВИКОВА

По данным на утро пятницы, 21 августа, в Татарстане выявили 6 191 случай коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 013 выздоровевших и 55 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 5 062 выздоровевших и 31 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О РЕЙСАХ ЗА ГРАНИЦУ

Полеты из Казани в Турцию 2020, наконец, стали реальностью. Напомним, авиасообщение с другими странами Россией было прекращено из-за пандемии коронавируса. Лишь недавно Росавиация дала разрешение на возобновление рейсов за границу. В изначальную версию списка 1 августа 2020 года вошли только три аэропорта - Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Да и только в Лондон и Стамбул, но после были открыты направления в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

С 20 августа список российских аэропортов был расширен и теперь за границу можно улететь из Казани, Калининграда и Новосибирска.

О ШКОЛЬНЫХ ЛИНЕЙКАХ

Несмотря на то, что мэр Казани Ильсур Метшин заявил об опасности проведения праздничных школьных линеек 1 сентября 2020 года из-за коронавируса, Минобразования Татарстана ничего против данных торжеств не имеет.

Ранее и Роспотребнадзор Татарстана выступил за проведение школьных линеек, но только для тех, кому это действительно сейчас важно – первоклассников, а также учеников 9-х и 11-х классов. В управлении заметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе сейчас стабильная.