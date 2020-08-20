Гарантия вкуса: простой способ победить жажду

В составе знаменитой минеральной воды «Волжанка» - настоящий клад ценных микрокомпонентов: медь, цинк, железо, литий, марганец, фтор, серебро, высокое содержание органических веществ.

Она участвует в обмене веществ, насыщает клетки организма, регулирует его температуру. Нарушение водного баланса влечет за собой самые неприятные последствия: от легкого недомогания до серьезного обезвоживания.

Поддержать здоровье и силы в организме поможет флагман производителя, который хорошо знаком многим жителям Поволжья и всей России. Артезианскую питьевую воду «Волжанка» признали одной из лучших в стране. Такую высокую оценку продукту Ундоровского завода минеральной воды дали эксперты Роскачества.

Еще один знаменитый продукт бренда - минеральная лечебно-столовая вода «Волжанка». Эту уникальную по своему составу и природному происхождению воду получают из источников - родников на территории курорта Ундоры в Ульяновской области. В ее составе - настоящий клад ценных микрокомпонентов: медь, цинк, железо, литий, марганец, фтор, серебро, высокое содержание органических веществ. Общая минерализация «Волжанки» составляет всего 0,8 - 1,2 г/л, что позволяет употреблять ее без ограничений - как воду для регулярного питьевого режима.

Употребляя достаточное количество чистой минеральной и питьевой воды, можно баловать себя и разнообразием прохладительных напитков, которые прекрасно освежат в жару и активизируют ваши вкусовые рецепторы.

Не отказывайте себе в ярком удовольствии пробовать классические напитки и интересные новинки от Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка»!

РАСТОРОПША С ШИПОВНИКОМ И РАСТОРОПША С ЧЕРНИКОЙ

Безалкогольный напиток «Расторопша с шиповником» разработан на основе натуральных экстрактов расторопши и плодов шиповника. Этот фирменный напиток был создан в конце 80-х годов прошлого века на предприятии «Волжанка» и заслуженно является особой гордостью коллектива компании. Удачное сочетание комплекса растительных компонентов придает напитку превосходные вкусовые качества и способствует укреплению защитных сил организма. Насыщенный темный карамельный цвет напитка завораживает, дарит уют и покой. «Расторопша с шиповником» - с любовью от природы!

Безалкогольный среднегазированный напиток «Расторопша с черникой» содержит не менее 5% натурального сока черники. Нежный аромат лесных ягод прекрасно оттеняет и одновременно тонко подчеркивает выразительный вкус расторопши. В состав напитка входят натуральные компоненты: концентрат сока черники и экстракт расторопши. Напиток изготовлен на фруктозе, что положительно влияет на вкусовые качества и заметно отличает его от каких-либо возможных аналогов на отечественном рынке.

- Напитки изготовлены на основе натурального и качественного сырья;

- без калорий;

- содержат натуральный экстракт расторопши;

- содержат экстракт шиповника / сок черники;

- в их составе - натуральные ароматические вещества;

- напитки изготовлены на артезианской воде высшей категории качества;

- их производство и состав строго соответствуют требованиям ГОСТ 28188-2014.

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НЕГАЗИРОВАННЫЕ СО ВКУСОМ ЛИМОНА «ВОЛЖАНКА ЛИМОН», СО ВКУСОМ ЧЕРЕШНИ «ВОЛЖАНКА ЧЕРЕШНЯ»

«Волжанка ЛИМОН» - этот негазированный напиток обладает бодрящим вкусом цедры лимона и лайма. Основа напитков - артезианская питьевая вода «Волжанка» высшей категории качества. «Волжанка ЧЕРЕШНЯ» - ароматный напиток с приятной освежающей нотой спелой сочной черешни. Новый формат тонизирующего вкуса - стиль современной активной жизни без жажды! Напитки изготовлены в соответствии с ГОСТ 28188-2014, с использованием сахара, без искусственных красителей.

КВАС «ВОЛЖАНКА» - ХЛЕБНЫЙ

Квас бренда «Волжанка» изготовлен в соответствии с ГОСТ 31494-2012, живого брожения, не содержит консервантов, пастеризованный, фильтрованный.

Квас «Хлебный» ТМ (торговой марки) «Волжанка» - по оценке экспертного заключения АНО «Российская система качества» («Роскачество») относится к товарам высокого качества российского производства. Квас «Хлебный» «Волжанка» - традиционный вкус и высокое качество! Пейте на здоровье!

Квас хлебный «Волжанка» отлично подходит и в качестве основы для приготовления традиционного летнего блюда - сытной и вкусной окрошки. Это исконно русский напиток, сохраняющий в себе силу хлебных полей, живительную влагу чистых родников и энергию солнца. Квас обладает выразительным и насыщенным вкусом, способен утолить жажду в летний зной и придать силы на весь день.

ЯРКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСА: ОТ ДЮШЕСА И ТАРХУНА ДО ГРАНАТА И ГРЕЙПФРУТА

Ассортимент безалкогольных низкокалорийных напитков торговой марки «Волжанка» - это самое широкое разнообразие, от классических вкусов до экзотических оригинальных композиций. Все напитки изготовлены на основе питьевой воды «Волжанка» высшей категории качества.

Для всей семьи, для друзей и близких: Дюшес, Лимонад, Тархун (супер серия «Ретро Бум»), яркие напитки со вкусом апельсина «ОРАНЖ» и со вкусом лимона и лайма «ЛИМОН», классические «Традиции Тайги» и «Горный Лимонад», премиумная «Калина-Рябина», коктейльные Кола, Мохито и Тоник, знакомые всем Лимонад, Дюшес, Тархун, Вишня и Ананас, солнечная серия «Волжанка - АКТИ ЛЕТТО»: апельсин-мандарин, клюква с травами, гранат, и многое другое. Вкус, качество и разнообразие - это, вне всяких сомнений, и есть «Волжанка»!

Напитки среднегазированные торговой марки «Волжанка» по праву высоко ценятся многими: детям они нравятся за яркие праздничные цвета и сладкие фруктовые нотки, а взрослым - за высокое качество и верность традициям вкуса.

«ВОЛЖАНКА ICE TEA»

Еще одна вкусная новинка: в 2019 году Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» запустил в производство оригинальную линейку безалкогольных негазированных напитков - холодный чай «Волжанка Ice Tea»: «Холодный черный чай с лимоном» и «Холодный зеленый чай с лимоном».

Серия «Волжанка Ice Tea» производится на основе артезианской воды высшей категории качества, содержит экстракт чайных листьев и натуральные фруктовые соки, без добавления искусственных красителей и подсластителей.

ВРЕМЯ ЛЕТНИХ НОВИНОК! НАПИТОК СО ВКУСОМ «РОЗОВЫЙ ГРЕЙПФРУТ»

Этот оригинальный освежающий напиток наполнен ярким и насыщенным вкусом розового грейпфрута - с приятной характерной горчинкой, и, конечно, без калорий. Изготовлен на артезианской воде высшей категории качества на основе качественного сырья от мировых лидеров по производству ингредиентов, в соответствии с ГОСТ 28188-2014. Дерзко вкусный «Розовый грейпфрут» хорош как самостоятельный напиток, так и в коктейлях.

НАПИТОК СО ВКУСОМ «МАЛИНА»

Напиток со вкусом «Малина» - это сочный вкус спелых ягод душистой малины, без красителей и калорий!

Освежающий аромат этого напитка - именно то, что называют «незабываемый». Ведь вкус малины сложно перепутать с каким-либо другим, настолько он яркий, долгожданно летний, узнаваемый, одновременно приятно сладкий и с легкой освежающей кислинкой.

Знакомый с детства вкус любимой ягоды-малины, в сочетании с шипучими пузырьками, - подарит радость солнечного летнего дня и поднимет настроение. Пейте охлажденным!

Напитки «Волжанка» отлично освежают и утоляют жажду, а входящие в их состав компоненты тонизируют и ускоряют обмен веществ.

Жители регионов Поволжья могут удобно обеспечивать себя и своих близких запасом высококачественной питьевой воды и освежающих напитков бренда «Волжанка». Кроме магазинных полок и супермаркетов весь ассортимент производителя «Волжанка» представлен на его официальном сайте. Остается только выбрать объем, количество единиц и оформить доставку в любую точку города, домой или на работу