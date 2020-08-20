В Казани прошла Церемония вручения татарской музыкальной премии «ТМТV» -2020

Фото: Давид Аветисян

20 августа в новом концертном зале им. Ильгама Шакирова в ЭКСПО состоялась долгожданная V Ежегодная Церемония вручения татарской музыкальной премии «ТМТV». В этом году юбилейное шоу стало особенным во всех смыслах: новая площадка, новый формат в режиме онлайн, новые зрители, новы масштабы и эмоции.

Дина Гараева, Директор по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс»:

«Проект получился, с одной стороны, сложнее с точки зрения логистики, организации, финансирования. С другой стороны, гораздо интереснее, ярче, динамичнее и современнее, так как мы смогли объединить несколько видов искусства - песню, концерт, театральные постановки, телевизионные находки и возможности.

Синергия разных жанров и аспектов искусства позволила зрителю получить что-то принципиально новое для татарской эстрады».

36 исполнителей в формате «non-stop» рассказали поклонникам свою музыкальную историю; 36 номинаций определили лучших исполнителей; ведущие наградили желанными статуэтками любимцев публики.

Лауреатами премии стали исполнители, неоднократно попадавшие в хит-парад канала «ТМTV»: Хэмдүнэ Тимергалиева, Гүзэл Уразова, Элвин Грей, Айдар Галимов, Ришат Төхвэтуллин, Энвәр Нургалиев, Зәйнэб Фәрхетдинова, Нэфкәть Нигъмэтуллин, Иркә, Раяз Фасыйхов, Ризат-Зинирә Рамазановлар, Алсу Эбелханова, Лэйсэн Гыймаева, Булат Бәйрәмов, Арсен Камакаев, Айлин Альбина Апанаева-Анна Попова- Дилэ Нигъмэтуллина и многие другие.

Исполнители, за которых, впервые в истории премии, на сайте телеканала всю весну и лето голосовали телезрители. Исполнители, чье мастерство, наравне со слушателями, подтвердили телевизионные рейтинги. А значит, каждая песня, которая прозвучала на сцене – 100% хит.

По данным телеканала ТМTV, музыкальную Премию в результате посмотрело более 2 млн человек, присоединившихся к онлайн трансляции на Youtube канале, спутниковому и аналоговому телевизионному вещанию, а также стриминг-сессиям в соцсетях. Татарстан, Башкирия, Москва, Ульяновская, Оренбургская и Челябинская области, Екатеринбург, Пермь, Астрахань, Турция, Германия, США, Финляндия и Китай следили за выступлениями своих любимцев в разное время почти шестичасового музыкального действа.

Алмаз Гильмутдинов, главный редактор телеканала ТМTV:

«Безусловно мы стараемся идти в ногу со временем и этот формат стал для нас интересным опытом и пусть небольшим, но шагом вперед».

Запись нового для татарской эстрады формата проведения Премии можно посмотреть на Youtube- канале.

СПРАВКА

36 статуэток было изготовлено из высокопрозрачного оптического стекла, высотой 250 мм. Золотой наконечник высотой 60 мм и юбилейная надпись сделаны из сплава 585 пробы.

Бюджет Премии в 2020 году составил порядка 5 млн рублей

В ходе подготовки крупнейшего музыкального проекта лета с артистами работала большая команда специалистов «Барс Медиа»: стилисты, визажисты, парикмахеры, режиссеры, сценаристы-постановщики, танцоры- постановщики. Всего в подготовке и проведении V Ежегодная Церемония вручения татарской музыкальной премии «ТМТV» было задействовано более 150 человек.