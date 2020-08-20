Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 20 августа 2020 года: заразились еще 99 человек

В области провели 205 198 тестов на COVID-19, обследовали более 191 235 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 99 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 11 124 человека, 7 880 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 838). Остальные из Димитровграда (1 049), Карсунского района (431), Барышского района (425), Инзенского района (425), Ульяновского района (314), Новомалыклинского района (266), Мелекесского района (249), Цильнинского района (246), Николаевского района (236), Чердаклинского района (217), Сенгилеевского района (178), Тереньгульского района (167), Майнского района (165), Новоульяновска (154), Новоспасского района (147), Вешкаймского района (134), Старомайнского района (126), Кузоватовского района (89), Сурского района (78), Старокулаткинского района (67), Павловского района (57), Радищевского района (46) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 205 198 тестов на COVID-19, обследовали более 191 235 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 932 человека.