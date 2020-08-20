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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 20 августа 2020 года: больницы возобновят диспансеризацию населения

В Минздраве республики считают, что в регионе ситуация с COVID-19 улучшается
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
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По статистическим данным 2019 года, на первом месте остаются болезни системы кровообращения.

По статистическим данным 2019 года, на первом месте остаются болезни системы кровообращения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в Чувашии было зарегистрировано 36 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в республике данный диагноз поставили 7 378 пациентам. Из них, по информации федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции выздоровел 6 001 пациент, а скончались 68 человек.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в свой указ, согласно которому больницы региона вновь могут возобновить профилактические медосмотры и диспансеризацию населения, приостановленную из-за коронавируса.

- Диспансеризация и профосмотры позволяют своевременно выявить болезни, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности. По статистическим данным 2019 года, на первом месте остаются болезни системы кровообращения, на втором – болезни нервной системы, на третьем месте – онкологические заболевания, - сообщили в Минздраве Чувашии.

В ведомстве также считают, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшается. Там делая это заявление, опираются на рекордное количество выздоровевших на 19 августа – 259 человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Чувашии 2020: последние новости

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