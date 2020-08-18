В Татарстане ожидают прибытие первой партии вакцины от гриппа до 31 августа

В Татарстане планируют привить от гриппа более 2 миллионов человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как сообщила на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, в 2020 году от гриппа планируется привить 60% населения республики. Это 2 341 733 человека, из них 607 095 – дети.

Прибытие первой партии вакцины в Татарстане ожидают до 31 августа. Известно, что речь идет и о препарате для детей «Ультрикс» и «Совигрипп» – около 240 тысяч доз, то есть 40% от необходимого. Для взрослых для начала в республику поступит более полумиллиона доз «Совигриппа».

По заверениям Авдониной, эти вакцины содержат актуальные штаммы. Также, по ее словам, вакцинироваться татарстанцам нужно в течение сентября. Дело в том, что первая половина октября – это последний рубеж, после которого ожидается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Роспотребнадзор Татарстана уже скорректировал план кампании по вакцинации от гриппа жителей республики. Так, группе риска почти 47 тысяч студентов, 38 тысяч медработников, 91 тысяча сотрудников образовательной сферы и люди старше 65 лет. Кроме того, вакцинация от гриппа обязательна и для 390 тысяч татарстанцев, которые имею хронические заболевания. Тут, в частности, речь идет о поражении органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

В группе риска находятся также будущие материт. Им нужно привиться от гриппа на 2 и 3 триместрах беременности.

К слову, для большего охвата населения Татарстана вакциной от этого заболевания, например, планируется вернуть мобильные прививочные пункты около станций метро в Казани. Кроме того, рассматривается вариант и вакцинации жителей республики и во время их голосования на выборах президента Татарстана 2020, которые состоятся как раз в первой половине сентября. Также не исключены выезды медбригад для вакцинации от гриппа непосредственно на крупные предприятия.

ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖНО ПОКА НЕ ЖДАТЬ

В то же время зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что в ближайшее время разработанную в России вакцину от коронавируса в республике ждать не стоит минимум до конца 2020 года.

Препарат еще не вступил в финальный этап клинических испытаний. По словам Авдониной, документов по включению вакцины от коронавируса в список, содержащийся в федеральном законе и в приказе Минздрава России о национальном календаре прививок, на сегодня пока нет.