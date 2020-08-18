В Татарстане конкурс «Крылья вашему бизнесу» соберет больше участников

Еще 13 июля Союз «Торгово-промышленная палата Татарстана» (ТПП РТ) запустила новый конкурс для предпринимателей «Крылья вашему бизнесу». Но связи с интересом к конкурсу в бизнес-сообществе организатор внес коррективы в условия конкурса и дату окончания регистрации. Было принято решение упростить условия участия в конкурсе, тем самым дать возможность большему числу предпринимателей принять в нем участие.

- Принять участие в конкурсе могут все предприниматели, члены ТПП, если предприниматель не является членом палаты, он может вступить и участвовать. Этим конкурсом мы хотим поддержать бизнес-сообщество Татарстана. Удар был сильный. Особенно по тем сферам, в которых активно занят малый бизнес. 677 тысяч людей было связано непосредственно с малым бизнесом, 116 тысяч – это производство, остальное это сфера услуг, торговля, обслуживание и т.д. Им сейчас надо восстанавливаться, - заявил председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

Согласно изменениям, которые описаны в положении к конкурсу «Крылья вашего бизнеса» стать участником могут предприниматели, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность в Республике Татарстан, являющиеся членами Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан». В случае, если предприниматель не является членом палаты, он имеет возможность вступить в Союз и принимать участие в конкурсе ««Крылья вашего бизнеса».

Регистрация на конкурс продлена до 10.10.2020. Регистрация на сайте tpprt.ru.

20.10.2020 старт онлайн-голосования за лучшие проекты.

Цель конкурса: мотивировать и поддержать бизнес-сообщество Татарстана, помочь в реализации уже существующих проектов по расширению бизнеса, либо новых инициатив.

Как идет отбор: Из числа зарегистрированных проектов, эксперты Торгово-промышленной палаты отберут лучшие. Они и станут претендентами на победу в конкурсе.

Официальное открытие конкурса и запуск голосования. Лучшие проекты объявят на открытии конкурса 20 октября 2020 года. В этот же день будет объявлен старт онлайн-голосования за лучшие проекты на сайте Торгово-промышленной палаты Татарстана.

Кто станет победителем: победителей конкурса будет несколько в разных сферах, их определят люди, народным голосование за тот или иной проект. Проекты, набравшие большее число голосов и будут объявлены победителями.

Закрытие конкурса: Награждение победителей и закрытие конкурса запланировано на 20 ноября 2020 года.

Призовой фонд: 1 200 000 рублей

Победителей: 12