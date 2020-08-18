Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 18 августа 2020 года: выздоровело более 73% всех зараженных

У 50,3% пациентов болезнь протекает в легкой степени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последней информации, в Марий Эл коронавирус выявлен у еще 16 человек. Так, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, COVID-19 в регионе с начала пандемии был поставлен 4 028 раз. К этому времени 3 533 человека выздоровели, а 36 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Как подсчитали в Роспотребнадзоре Марий Эл, в регионе выздоровело уже более 73% от общего числа инфицированных коронавирусом. В управлении при этом отмечают, что более чем половина зараженных подхватили COVID-19 именно в кругу семьи и друзей – 54,1%. И лишь в 4,3% случаев речь идет о завозных случаях.

У 50,3% пациентов болезнь протекает в легкой степени, у 30,4% - в средней, а у 2,8% - в тяжелой. Бессимптомно коронавирус перенесли и переносят 16,5% зараженных. Интересно, что более половины инфицированных это женщины. Мужчины здесь составляют только 38%.

На учете у эпидемиологов Роспотребнадзора Марий Эл сейчас состоят 750 человек, из них 688 контактировали с больными или лицами с подозрением на коронавирус, а 62 приехали в республику из-за рубежа.