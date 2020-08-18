Коронавирус в Чувашии, последние новости на 18 августа 2020 года: хроническим больным после перенесенной инфекции компенсируют 70% стоимости реабилитации

В итоге одна путевка обойдется всего в 10-11 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным, в Чувашии было зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии в регионе выявлено 7 309 инфицированных. Кроме того, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за данный период из этого числа выздороветь смогли 5 512 зараженных, в 68 случаях болезнь привела к летальному исходу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева, в регионе жителям, имеющим хронические заболевания и перенесшим коронавирус, положены льготные путевки в санатории на реабилитацию. Ее полная стоимость составляет около 45 тысяч рублей на человека. Речь идет о пребывании в круглосуточном стационаре в течение 10-12 дней. Республика, в том числе и из Фонда ОМС, компенсирует 70% стоимости путевки, и она в итоге обойдется указанным больным в 10-11 тысяч рублей.

Реабилитация пройдет в санаториях «Надежда» и «Чувашиякурорт». Она включает в себя высококвалифицированную медицинскую помощь, 5-разовое питание и процедуры.

Так, до конца 2020 года свое здоровье смогут поправить 2 тысяч человек. Столько же перенесших коронвирус хронических больных смогут лечиться в условиях дневного стационара.

ДЕНЬГИ НА ШКОЛУ

С этого вторника, 18 августа, в Чувашии семьи с тремя и более детьми, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, начнут получать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на одного ребенка. Такой размер помощи в подготовке детей к школе в условиях пандемии коронавируса определило местное правительство. На нее в Чувашии могут рассчитывать 11,5 тысяч семей с более чем 25 тысячами детьми.