Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 19 августа 2020 года: заразился еще 91 человек

Глава региона Сергея Морозова заметил, что среди новых зараженных много отпускников. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 91 случай коронавируса. Так, в регионе заразились 11 025 человека, 7 807 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 768). Остальные из Димитровграда (1 032), Карсунского района (428), Барышского района (425), Инзенского района (423), Ульяновского района (314), Новомалыклинского района (266), Мелекесского района (249), Цильнинского района (246), Николаевского района (236), Чердаклинского района (217), Сенгилеевского района (178), Тереньгульского района (167), Майнского района (165), Новоульяновска (150), Новоспасского района (143), Вешкаймского района (134), Старомайнского района (126), Кузоватовского района (89), Сурского района (78), Старокулаткинского района (67), Павловского района (57), Радищевского района (45) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели порядка 201,1 тысяч тестов на COVID-19, обследовали более 188,5 тысяч человек.

О НОВЫХ ЗАРАЖЕННЫХ

Глава региона Сергея Морозова заметил, что среди новых зараженных много отпускников. По его словам, у 6 из 10 граждан, которые вернулись отдыха, обнаруживается инфекция.

Накануне на аппаратном совещании Морозов поручил усилить контроль за курортниками, а также ужесточить проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в магазинах и общественном транспорте. Он также отметил, что запрет на проведение массовых мероприятий в области будет продлен до середины сентября 2020 года.