Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 19 августа 2020 года: у 666 зараженных болезнь протекает бессимптомно

В группе риска в Марий Эл находятся в основном люди в возрасте от 50 до 64 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Марий Эл было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе данный диагноз был поставлен 4 045 пациентам. Из них смогли выздороветь 3 550 человек выздоровели, а в 36 случаях болезнь имела летальный исход. В свою очередь, по данным Минздрава Марий Эл, в настоящее время в инфекционных стационарах республики проходят лечения 103 пациента с COVID-19 и 277 с пневмонией.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По информации Роспотребнадзора Марий Эл, в регионе на данный момент у 666 человек с подтвержденным диагнозом – коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Более же половины зараженных переносят инфекцию в легкой форме, а в тяжелой 2,7% пациентов. Последнее увеличение больных COVID-19 произошло за счет взрослых инфицированных. В группе риска в Марий Эл находятся в основном люди в возрасте от 50 до 64 лет. Большинство заболевших – это женщины. Темп прироста инфицирования коронавирусом в Марий Эл сейчас составляет 0,42%, а коэффициент распространения болезни - 1,06.