Коронавирус в Татарстане, последние новости на 18 августа 2020 года: проведено более 531 тысячи тестов

На данный момент в регионе выздоровели более 4,9 тысяч инфицированных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 18 августа, в Татарстане выявлено 6 103 случая коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 929 выздоровевших и 54 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 958 выздоровевших и 29 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 531 132 теста на COVID-19.

ОБ ОТМЕНЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ЛИНЕЕК В ШКОЛЕ

Из-за коронавируса новый учебный год в Казани начнется без традиционной праздничной линейки 1 сентября. Занятия будут проходить в стандартном режиме. Однако проведение столь массового мероприятия как День знаний в нынешней эпидемиологической ситуации рискованно. Об этом накануне заявил мэр города Ильсур Метшин.

О СУБСИДИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Бизнесменам Татарстана выделили 146,6 миллиона рублей на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий связанных с недопущением распространения COVID-19. Субсидии были направлены всем тем, кто подал заявки. А это 10 092 организации предпринимателей - 90% от всех существующих в республике.

Отметим, что деньги могут получить те, чья деятельность предполагает тесный и длительный контакт персонала и клиентов. В республике таковых порядка 11,5 тысяч.