Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 17 августа 2020 года: заразились еще 102 человека

В области провели 200 624 теста на COVID-19, обследовали 188 117 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 102 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 10 839 человек, 7 695 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 643). Остальные из Димитровграда (1 025), Карсунского района (423), Барышского района (422), Инзенского района (416), Ульяновского района (310), Новомалыклинского района (265), Мелекесского района (248), Цильнинского района (243), Николаевского района (231), Чердаклинского района (206), Сенгилеевского района (175), Майнского района (165), Тереньгульского района (164), Новоульяновска (150), Новоспасского района (143), Вешкаймского района (128), Старомайнского района (126), Кузоватовского района (89), Сурского района (78), Старокулаткинского района (67), Павловского района (57), Радищевского района (45) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 200 624 теста на COVID-19, обследовали 188 117 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 057 граждан.