Коронавирус в Татарстане, последние новости на 17 августа 2020: люди могут больше не носить перчатки в общественных местах

Медицинские маски все еще необходимо носить в магазинах, различных заведениях и учреждениях, а также в транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро понедельника, 17 августа, в Татарстане выявили 6 075 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 925 выздоровевших больных и 54 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 954 выздоровевших и 29 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАИ

Накануне в Татарстане выявили еще один летальный случай коронавируса. Новой жертвой инфекции стал житель Казани. Мужчина лежал во временной инфекционном госпитале на базе ГБК №7.

В медучерждение он был госпитализирован с тяжелым течение внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. Позже выяснилось, что у мужчины еще и COVID-19. Состояние пациента ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

О ПЕРЧАТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах. Президент республики Рустам Минниханов заметил, что властям приходило множество обращений с подобными просьбами. Он согласился с тем, что сейчас везде имеются аппараты с дезинфицирующими средствами. Следовательно, ношение перчаток необязательно.

Ранее стало известно, что Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений. В республике возобновят работу театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и акварпарков. Однако их заполняемость не должна превышать 50%.