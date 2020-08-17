Гидрометцентр Татарстана сообщил о потеплении

Осадки начнут сходить на нет только к концу недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холодная пасмурная погода с дождями в Татарстане обусловлена с его нахождением в тыловой части малоподвижного высотного циклона с северо-западными воздушными потоками, пояснили в региональном Гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, еще во вторник, 18 августа, ситуация с погодой останется почти неизменной. При этом дожди в основном пройдут в восточных районах Татарстана, а местами еще ожидается и сильный ветер с порывами до 18 м/с.

А 19 и 20 августа в регионе свое влияние начнет распространять передняя часть западного антициклона. Атмосферное давление вырастет, но не на много, особых дождей не ожидается, разве что днем в четверг и то лишь на востоке республики, воздух прогреется максимум до +19 градусов.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 21 и 22 августа в регионе только местами возможен небольшой дождь. В эти дни как раз начнется потепление – в пятницу днем от +16 до +21, а в субботу от +18 до +23 градусов.