Казань – «Город трудовой доблести»: предложено три варианта размещения памятной стелы

В ближайшее время для горожан организуют онлайн-голосование. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

По решению президента России Владимира Путина в начале июля 2020 года Казань получила почетное звание «Город трудовой доблести».

Соответствующая стела вскоре должна появится на территории столицы Татарстана. Так, сегодня, 17 августа, на совещании в мэрии Казани было объявлены три варианта мест по ее размещению.

Речь идет о въездах в город со стороны аэропорта, со стороны поселка Залесный на трассе М-7, а также со стороны транспортной развязки на Мамадышском тракте. Но при этом, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, горожане могут предложить и свои варианты.

- Предлагаю оставить выбор места размещения стелы за горожанами. Мы вынесли на обсуждение три основных места, которые, по мнению наших архитекторов, архитектурного управления и градсовета, для этого подходят. Но мы с удовольствием выслушаем пожелания и предложения горожан. Каждый сможет принять участие в обсуждении в режиме онлайн, высказать свои пожелания и мнения. Затем мы обобщим результаты, – заявил на совещании градоначальник.

К слову, народное голосование на выбор места для стелы должно быть организовано уже в ближайшие дни. Отмечается, что внешний вид памятного знака будет зависеть от территории, на которой его разместят. Также не исключается, что типовой проект для всех городов России, получивших почетное звание.

СПРАВКА

С первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу: все ресурсы были направлены на нужды фронта В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 производств были эвакуированы в Казань из различных регионов страны.

В годы Великой Отечественной войны в городе выпускалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для фронта. Нередко горожане умирали прямо у станков, отдавая последние силы ради будущей победы. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.