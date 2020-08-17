“Ты можешь отдать больше, чем думаешь”: телеканал ТВ-3 готовит к премьере сериал “Агентство О.К.О.”

Фото: ТНТ

Как много людей в наше время готово действительно пожертвовать собой ради других? Как часто каждый из нас останавливается по пути к своей цели, чтобы подумать о тех, кто рядом? Новый детективный сериал телеканала ТВ-3 “Агентство О.К.О.” - не просто набор историй о таинственно пропавших людях. Это один большой рассказ о любви, уважении, самопожертвовании, борьбе с прошлым, принятии себя и вере в свои силы.

Фото: ТНТ

Главные герои сериала - Вика и Никита. Она - замкнутая девушка, которая обладает экстрасенсорными способностями, но была бы рада родиться “нормальной”. Каждый раз, когда Вика использует свои способности, она теряет огромное количество энергии. То, чем девушка впоследствии будет спасать других людей, буквально убивает ее. Он - бывший следователь, который некогда не спас заложницу - девочку-подростка. С тех пор он много пьет, винит себя и боится повторить свою ошибку. Кажется, что все последующие спасенные Никитой жизни все равно не смогут перевесить в его глазах ту одну - совсем юную и потерянную.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Мало того, что они по отдельности сложные личности, так вместе им вообще, казалось бы, не ужиться. Однако они примиряются друг с другом и сами с собой, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается: например, мужчине, который позвонил маме из движущегося поезда и пропал.

“Комсомолка” поговорила с исполнителями главных ролей “Агентства О.К.О.” Риной Гришиной (Вика) и Игорем Стамом (Никита). Она уже знакома зрителям по сериалу “Полицейский с Рублевки”, он - по сериалам “Карпов”, “Пятницкий”, “Любовь на районе”.

- “Агентство О.К.О.” - сериал о том, что ты можешь отдать больше, чем думаешь, - констатировал в самом начале беседы Стам. - Также эта картина о людях и том, насколько важно быть вместе, быть рядом. Наши герои занимаются поиском пропавших людей не по долгу службы, в потому что ими движет человечность.

Фото: ТНТ

Говоря о персонаже Вики, сама Рина Гришина заметила, что, будь у нее возможность иметь суперспособность, она бы хотела раздваиваться. Ее партнер же назвал настоящим чудом, которым ему хотелось бы обладать - умение благодарить.

Говоря о Никите, Игорь вспомнил, что и сам некогда винил себя за совершенные ошибки. Такие чувства, по его словам, лечатся временем и пониманием того, что “жизнь вообще справедливая штука”. Так, любое событие дается человеку для того, чтобы он его пережил, выйдя на новый уровень.

Фото: ТНТ

По воспоминаниям актеров, съемки сериала были непростыми. Поднимая сложные темы, они выматывались морально, а исполняя различные трюки - еще и физически. Такие препятствия они назвали обязательной составляющей качественной картины.

- Все сошлось и в людях, - считает Игорь Стам. - Этот проект делали люди, которые впервые столкнулись с таким форматом. Мы хотели снять нечто большее, чем просто очередной телевизионный сериал.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

И правда, философию проекта отлично дополняется хорошая картинка и живой, интересный сюжет. Лихие драматические повороты и крутой экшн - то, что не даст зрителю отвлечься от экрана.

Премьера детективного сериала “Агентство О.К.О.” состоится на телеканале ТВ-3 24 августа в 19:30.