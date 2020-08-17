«Барс Медиа Груп» проводит V Ежегодную Церемонию вручения татарской музыкальной премии «ТМТV» 20 августа в on-line формате

5 апреля в КРК «Пирамида» должно было состояться одно из самых ожидаемых событий в музыкальной жизни Татарстана - V Ежегодная Церемония вручения татарской музыкальной премии «ТМТV». Планировалось, что Телеканал «ТМTV» вручит заветные статуэтки 35 лучшим песням 2019 года.

Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией и ограничениями, введенными Постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 30 марта 2020 года № 234 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», осуществление концертной деятельности было приостановлено, а концерт перенесен на 20 августа 2020 г.

Принимая во внимание сложную для населения республики экономическую ситуацию, сложившуюся из-за пандемии, руководство компании «Барс Медиа» приняло решение отказаться от продажи билетов и провести масштабный праздник современной эстрадной музыки, света и декораций в режиме он-лайн. Таким образом, каждый желающий сможет стать участником грандиозного музыкального события.

Дина Гараева, Директор по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс»:

«Мы поняли, что зритель хочет, может и с удовольствием смотрит он-лайн концерты, особенно если предлагается возможность увидеть любимых артистов разом. Зрителю нравится возможность самому определять место для просмотра, с кем смотреть, как себя вести при этом. Молча наслаждаться, подпевать или даже танцевать. Каждому свое. И не всегда можно по-настоящему расслабиться в концертном зале, который предполагает определенные правила поведения. А тут полная свобода.

Именно этим мы руководствовались, перенося премию TMTV в on-line. Подарить людям свободу и сделать Премию доступной для всех. Чтобы максимальное количество наших зрителей , поклонников наших артистов, любителей нашей татарской эстрады смогло насладиться главным музыкальным событием года в любом уголке страны».

Поклонников популярной музыки по-прежнему ждут выступления артистов из «топ» чартов татарской эстрады, сценография, ультрасовременное световое и визуальное оформление, качественный звук, красивая постановка и, конечно же, любимые хиты.

Проголосовать за любимого исполнителя можно было на сайте телеканала вплоть до 25 июля, а увидеть церемонию награжденя любимого артиста 20 августа в 17:00 в эфире телеканала ТМТВ и на Youtube- канале.