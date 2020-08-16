Коронавирус в Татарстане, последние новости на 15 августа 2020: республика переходит на третий этап снятия ограничений

При этом, масочный режим никто не отменяет.

По данным на утро субботы, 15 августа, в Татарстане выявили 6 046 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 833 выздоровевших больных и 53 скончавшемся. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 950 выздоровевших и 29 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта.

О ПЕРЕХОДЕ НА ТРЕТИЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Татарстан переходит на третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Ежедневно в республике регистрируется порядка 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, напомнил, в частности, за прошедшую неделю было выявлено чуть более 200 новых случаев заболевания. На 15 августа общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Татарстане нарастающим итогом составило 6046 случаев.Темп прироста новых случаев заболеваемости составляет 0,5%.

В общероссийском рейтинге регионов Татарстан по показателям заболеваемости занимает 82 место (среди регионов ПФО – 14 место).

- Мы переходим на третий этап снятия ограничений. Это стало возможным благодаря системной и слаженной работе Роспотребназдора, Министерства здравоохранения и огромной поддержке наших муниципалитетов. Тема коронавируса не уходит с повестки дня, мы постепенно продолжаем снимать ограничения. С 17 августа, при обязательном соблюдении санитарных норм и требований к предельному количеству посетителей, допускается работа театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и аквапарков - при условии их заполнения не более чем на 50%, заявил Минниханов.

Разрешается проведение различных мероприятий как на открытых площадках - с присутствием не более 100 человек, так и в помещениях - с одновременным присутствием не более 50 человек, проведение спортивных мероприятий – с заполнением уже не 10, а 25% от общего количества зрителей. На объектах общепита разрешается проведение банкетов в помещениях с количеством не более 50 человек.