Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 16 августа 2020 года: Большинство жителей региона переносят Covid-19 в легкой форме

Фото: пресс-служба президента РТ.

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 120 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 10 646 человек, 7 672 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 538). Остальные из Димитровграда (995), Карсунского района (420), Барышского района (417), Инзенского района (411), Ульяновского района (307), Новомалыклинского района (263), Мелекесского района (244), Цильнинского района (242), Николаевского района (222), Чердаклинского района (202), Сенгилеевского района (172), Тереньгульского района (164), Майнского района (160), Новоульяновска (150), Новоспасского района (143), Вешкаймского района (121), Старомайнского района (119), Кузоватовского района (89), Сурского района (78), Старокулаткинского района (67), Павловского района (57), Радищевского района (45) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 197 357 тестов на COVID-19, обследовали 185 025 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2 954 гражданина. Ранее с меднаблюдения были сняты 25 605 человек.

О "КОВИДНЫХ" КОЙКАХ

Около 70% зараженных коронавирусом жителей Ульяновской области уже выздоровели. Большинство новых больных же не госпитализируются из-за легкой или вовсе бессимптомной форм течения болезни.

В связи с этим в регионе планируют уменьшать количество “ковидных” коек, 40% из которых сейчас пустуют, и восстанавливать обычный режим работы медучреждений. В первую очередь могут быть перепрофилированы Новомалыклинская, Николаевская и Старомайнская больницы.