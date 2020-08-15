"Мы были в состоянии свободного падения": Бывший игрок "Рубина" рассказал, как самолет с командой на борту чуть не попал в катастрофу

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Нападающий Илья Кухарчук, ранее выступавший за "Рубин", а ныне играющий за "Химки", рассказал, из-за чего начал бояться летать на самолете. Все дело в одном полете, который произошел, когда Кухарчук играл за казанский клуб. По его словам, воздушное судно, на котором "Рубин" возвращался из Грозного, начал падать.

– Летели с «Рубином» (я играл за молодежку) чартером из Грозного. Прямо на взлете попали в грозовые облака. Ррраз – и нас резко бросило вниз. Никто ничего не понял, только пристегиваться стали. Секунд сорок – снова швыряет. Уже потом сказали: нас дважды швырнуло вниз на сто метров – мы были в состоянии свободного падения. А тогда мы не знали ничего. У всех ноутбуки влетели в потолок. Пришлось убирать, а Лаша Салуквадзе зачем-то стал натягивать кроссовки. Повисла мертвая тишина, было очень страшно. Рома Адамов вцепился в подлокотник, на котором уже лежала моя рука – и она дико занемела. Терпел, не мог же я сказать: «Ром, мне больно, отпусти!» Когда все нормализовалась, к нам вышел стюард – тоже бледный – и Адамов на эмоциях ему: «Вы чего творите? У меня дочка!» Прекрасно его понимаю. Всю оставшуюся дорогу я успокаивал Рому: что-то про статистику стал рассказывать. Другой опытный футболист Сергей Семак сказал: «На моей памяти такое впервые». А Сибайя по прилете в Казань, спустившись с трапа, поцеловал землю. Уже на следующем выезде. Как думаете куда? Во Владивосток. Взлетаем, смотрю на ребят – молчат. Все стали ловить себя на мысли: «Блин, хоть бы не повторилось как в прошлый раз». У меня в подкорке это осталось до сих пор, - цитирует Кухарчука Sports.ru.

Отметим, что Кухарчук числился в "Рубине" с 2007 по 2010 годы, но играл чаще за молодежку. Затем выступал за "Анжи", "Урал", "Спартак" из Нальчика, нижегородскую "Волгу", "Енисей", "Шинник", "Балтику", "Тамбов" и "Томь".