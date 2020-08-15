Коронавирус в Татарстане, последние новости на 15 августа 2020: число зараженных перевалило за 6 тысяч

Число выздоровевших и скончавшихся зараженных у регионального и федерального оперштабов по прежнему разнится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро субботы, 15 августа, в Татарстане выявили 6 018 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 833 выздоровевших больных и 53 скончавшемся. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 887 выздоровевших и 28 скончавшихся.

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О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно еще о двух жертвах коронавируса. Скончались 66-летний мужчина из Казани и 79-летняя женщина из Набережных Челнов.

Первый был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Госпиталя для ветеранов войн с тяжелой внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. Позже у него был диагностирован еще и COVID-19. Течение болезни осложняли хронические заболевания.

Вторая проходила лечение в Набережно-Челнинской инфекционной больнице. Коронавирусную инфекцию у нее также осложняли хронические заболевания.