Отличное настроение и сплошная польза от Лиги детских лагерей «Татнефти»

no_title.

Летний сезон Детского виртуального лагеря «Татнефти» вошел в свою финальную стадию, и август также насыщен полезными онлайн-проектами! Творческие студии продолжают свою работу - ребята вновь встречают уже известных им кураторов и знакомятся с новыми специалистами, рассказала газета «Нефтяные вести».

С 17 августа стартует уже ставшая любимой среди наших постоянных участников Студия инновационного развития интеллекта с Юлией Михайловой. За пять дней марафона участники активируют пять видов памяти: зрительную, тактильную, обоняние (ароматическую), осязание (вкусовую), эмоциональную. Благодаря этому вы сможете легко запоминать в мельчайших подробностях прочитанную или услышанную информацию.

Пятидневный марафон завершится двумя семейными онлайн-мастер-классами, где объединятся знания за неделю и современные технологии! В общем, ребят ждут подарки от партнеров, дипломы и сертификаты, отличное настроение и сплошная польза!

Большая эковикторина

Полезная неделя ждет и старшее поколение! Лига детских лагерей приглашает на «Школу замечательных родителей». Каждый вечер с 17 по 23 августа предлагается пройти повышение своей квалификации и сделать отношения с детьми еще интереснее, качественнее и дружнее. Куратор студии - Ришат Валитов, профессиональный коуч и кандидат педагогических наук. Встречи будут проходить на закрытом канале Zoom.

Также с 10 августа стартует специальный проект, реализуемый совместно с молодежной организацией «Татнефти», - ЭКО неделя в Инстаграме ДОЛ «Ландыш».

На протяжении недели в аккаунте лагеря пройдет экологический марафон, где ребята научатся экономить электроэнергию и узнают базовые правила сортировки мусора. Каждый день будет звучать новая информация, ответы на вопросы, а в воскресенье, 16 августа, в прямом эфире состоится большая эковикторина в режиме онлайн. Участники смогут выиграть призы от «Татнефти».

Всем теплого августа! Давайте вместе сделаем заключительный месяц лета полным новых впечатлений!

Регистрация в студии, площадки проведения и расписание занятий - всё это вы найдете на портале vrcamptatneft.ru, а также в официальном аккаунте проекта «Лига детских лагерей» в Instagram @liga_lagerey_tatneft.