"Я согласен с решением комиссии": Слуцкого дисквалифицировали на два матча за удаление в игре с "Локомотивом"

Леонид Слуцкий пропустит минимум одну игру. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Ближайший матч с екатеринбургским "Уралом", который намечен на 15 августа, "Рубин" проведет без Леонида Слуцкого. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского Футбольного союза дисквалифицировал наставника "Рубина" на два матча чемпионата России. При этом, реально он не будет руководить "Рубином" только в ближайшем матче. Дисквалификация на второй матч условная.

Напомним, что Слуцкого удалили в перерыве матча стартового тура нового сезона Премьер-Лиги против "Локомотива". Рулевому "Рубина" не понравилось, что главный судья матча Сергей Иванов не поставил пенальти в середине первого тайма. После матча Слуцкий разнес всю судейскую систему российского футбола и требовал пожизненно отстранить Иванова от судейства.

- Вот я спрашиваю сейчас главу судейского комитета Кашшаи, пусть он даст оценку, был пенальти или не было. Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было. При том, что, еще раз говорю, что более очевидного пенальти сложно придумать. Когда фол был со стороны двух игроков команды "Локомотив", - заявил главный тренер "Рубина".

Сейчас, по всей вероятности, ситуация несколько успокоилась. Вот и решение КДК Слуцкий принял спокойно.

- Меня не может устроить или не устроить. Я согласен с решением комиссии. Все прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета, - прокомментировал решение Слуцкий.

Кто будет руководить "Рубином" в игре с "Уралом", пока не ясно. По всей вероятности, это будет кто-то из помощников Слуцкого - либо Олег Кузьмин, либо Олег Веретенников. В любом случае, Слуцкий не видит проблем в своем отсутствие на бровке.

- У нас очень хороший штаб помощников, есть возможность коммуницировать. Это необычный опыт на самом деле, и у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Я уверен, что помощники справятся в этой ситуации, - отметил наставник "Рубина".

Отметим, что матч между "Рубином" и "Уралом" состоится в Казани 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Зачем дальше делать из нас идиотов?": Слуцкий в шоке от российского футбола и требует пожизненно дисквалифицировать рефери Иванова

По мнению наставника "Рубина" именно арбитр лишил казанский клуб возможности побороться за очки в матче с "Локомотивом" (подробности)

"Это общество друидов, которое хранит секрет предков": Гендиректор "Рубина" высказался о футбольных судьях в России

По словам Рустема Сайманова, в судейском корпусе назрели перемены (подробности)