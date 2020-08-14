Коронавирус в Татарстане, последние новости на 14 августа 2020: республика готова к третьему этапу снятия ограничений

С начала пандемии в Татарстане выявили 5 988 случаев COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро пятницы, 14 августа, в Татарстане выявили 5 988 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 797 больных, которые выздоровели и 51 скончавшемся. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 856 выздоровевших и 28 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели порядка 510 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 915 человек, которые контактировали с больными или могут быть инфицированы.

О ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Роспотребнадзор Татарстана считает, что республика готова перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Там замечают, что ситуация с инфекцией в регионе сейчас стабильная, а средний еженедельный прирост зараженных не превышает 0,5%.

Правда, в регионе пока не собираются разрешать массовые мероприятия с большим количеством людей, отменять самоизоляцию для пенсионеров и масочно-перчаточный режим.]

О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕЛЕТАХ

Россия постепенно открывает небо для перелетов из других стран. Так, с 1 августа жители нашей страны могут отправиться в три государства - Турцию, Великобританию и Танзанию. Правда, полеты разрешены только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ситуация может измениться уже с 1 сентября. Так, по данным портала TourDom.ru, в начале осени международные авиарейсы могут разрешить еще из двух российских городов - Казани и Екатеринбурга.