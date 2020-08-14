Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 14 августа 2020 года: заразились еще 86 человек

В области провели 195 397 тестов на COVID-19, обследовали 183 188 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 86 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 10 526 человек, 7 457 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 486). Остальные из Димитровграда (970), Карсунского района (418), Барышского района (416), Инзенского района (411), Ульяновского района (297), Новомалыклинского района (263), Мелекесского района (242), Цильнинского района (241), Николаевского района (222), Чердаклинского района (202), Сенгилеевского района (172), Тереньгульского района (162), Майнского района (159), Новоульяновска (147), Новоспасского района (136), Вешкаймского района (120), Старомайнского района (118), Кузоватовского района (81), Сурского района (78), Старокулаткинского района (64), Павловского района (56), Радищевского района (44) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 195 397 тестов на COVID-19, обследовали 183 188 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2 964 гражданина.