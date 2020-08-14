“Мы безумно соскучились!”: 21 августа театр имени Галиасгара Камала в Казани откроет новый сезон

Фото: пресс-служба Татарского академического театра имени Галиасгара Камала

Из-за коронавируса Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала перестал принимать зрителей и показывать спектакли 18 марта. С тех пор ситуация с инфекцией в Татарстане стабилизировалась, и актеры готовы к открытию нового сезона. Выйти на сцену вновь они планируют уже 21 августа.

"Комсомолка" поговорила с актером театра Камала Алмазом Гараевым и выяснила, какие премьеры ждут зрителей и как он провел последние месяцы.

Фото: пресс-служба Татарского академического театра имени Галиасгара Камала

О РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Творческие люди даже в вынужденном застое остаются таковыми. Вот и актеры театра Камала, перестав выходить на сцену, перебрались в социальные сети.

- Во время карантина у нас был проект “Один день из жизни актера”. Это блог в Instagram, который также выкладывался на страницы нашего театры в других соцсетях, - вспоминает Алмаз. - Цифровизация не обошла стороной театр, потому что люди уже просыпаются с телефонами в руках. Также мы начали давать онлайн-спектакли.

О ПЛАНАХ НА СЕЗОН

- Репертуар на август-сентябрь уже готов. Артисты очень волнуются, потому что безумно соскучились, - признается Гараев. - Мы ушли в вынужденный "отпуск" в конце марта и с тех пор никто из нас не выходил на сцену перед зрителями.

Как оказалось, новый 115-й театральный сезон откроется не традиционной "Голубой шалью", а спектаклем "Угасшие звезды" по пьесе Карима Тинчурина в постановке Фарида Бикчантаева. Все дело в том, что театрам пока нельзя играть массовые спектакли.

Уже 11 сентября в театре состоится первая премьера - спектакль “Женюсь.тат”, который поставил режиссер Ильгиз Заниев. Главный герой - холостой журналист по имени Раннур - решается на эксперимент. На своей соцстранице он объявляет кастинг на роль своей будущей жены. Зрителям предстоит увидеть все трудности, которые переживет парень на пути к любви.

Вторая премьера состоится в день рождения известного режиссера Марселя Салимжанова - 7 ноября. Это будет спектакль "Скучаете ли?" - первая работа начинающего драматурга Артура Шайдуллина.

- Эта работа в прошлом году выиграла в конкурсе “Новая татарская пьеса”, - заметил Алмаз Гараев. - Артур ведь бизнесмен, который, казалось бы, далек от искусства. Но он смог обойти всех. Это очень неоднозначная постановка, которая вызывает споры среди нас - актеров.

О СТРАХАХ

Сейчас на входе в театр у всех сотрудников проверяют температуру. Кроме того, актеры даже сдали анализы на коронавирус. Результат у всех, к счастью, отрицательный.

Несмотря на это, Алмаз Гараев заметил, что их немного пугает мысль о том, что зрители могут не прийти.

- Естественно мы боимся, что зрители предпочтут еще некоторое время выждать и не посещать театры. Ведь даже если будут приходить ползала, но в масках и перчатках, то это, наверное, будет отпугивать, - считает актер. - Был бы я зрителем, я бы пошел, несмотря на то, что спектакли сейчас есть и в интернете. Ведь смотреть постановки онлайн - совсем не то же, что в живую. Нет той атмосферы.

А вот заразиться через зрителя Алмаз не боится. Считает, что в театры ходят люди ответственные.

- Мне кажется, в театры ходят культурные, образованные люди, которые понимают, что на них лежит ответственность не только за себя, но и за окружающих.